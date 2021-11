OM – Lazio: Le groupe olympien avec un retour important !

L’Olympique de Marseille est opposé à la Lazio ce jeudi dans le cadre de la 4e journée de phase de poule d’Europa League . Avec le retour de Valentin Rongier, Jorge Sampaoli aura à sa disposition un groupe étoffé..

L’Olympique de Marseille reçoit la Lazio ce jeudi à 21h au stade Vélodrome dans une rencontre capitale pour son avenir européen.

Le groupe de l’Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Peres, Caleta-Car, Saliba, Alvaro, Balerdi, Lirola

Milieux :

Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi, Rongier, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Ünder, Milik, Payet

Nos 2️⃣2️⃣ Olympiens choisis par notre coach 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 qui affronteront la Lazio 🔵⚪️#OMLazio ⎮ #UEL pic.twitter.com/ojmkE3YDSO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 3, 2021

L’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse ce mercredi après midi à la veille de ce match face à la Lazio. Il a notamment évoqué l’importance de ce match pour la suite de la compétition.

« C’est un match encore plus vital que celui contre Galatasaray parce qu’il reste moins de matchs. Galatasaray a plus d’efficacité, c’est ce qui nous manque. On a joué un match très physique en Italie, contre un adversaire très difficile. Le match sera très difficile demain. On a besoin de gagner pour aller plus loin. (…) Je trouve superbe que le club ait invité des enfants (dans le virage nord), cela me procure beaucoup d’émotion. C’est un geste très noble du club. Jouer devant 56.000 personnes va nous aider. Cela crée des attentes importantes mais c’est très bien. Nous avons l’obligation de montrer le meilleur visage possible. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse 03/11/2021

Sampaoli : »La situation actuelle sur le plan comptable n’est pas conforme à ce qu’on voulait. On va essayer de prendre tous les points possibles maintenant.#OM #OMLazio — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 3, 2021