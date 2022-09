OM: Le beau geste d’Issa Kaboré

Appelé avec sa sélection nationale du Burkina Faso, Issa Kaboré a remporté la rencontre amicale face au Congo. Un match où il a réussi un joli geste technique…

Prêté avec une option d’achat fixée à 20 millions d’euros par Manchester City, le piston droit Issa Kaboré a rejoint cet été l’OM. club qu’il supporte depuis son jeune âge.

Hier il a réussi a joli petit point grâce à son extérieur du pied…

🔵⚪ Le petit pont de Issa Kaboré pendant le match Burkina Faso 🇧🇫 RDC Congo 🇨🇩 🔁#TeamOM ⚡ pic.twitter.com/MsIv3GDmPV — GP013 (@Gp_013) September 24, 2022

Le jeune burkinabé expliquait qu’il encourageait l’OM avec son cousin Charles Kaboré lorsqu’il était encore au Burkina Faso. Une belle déclaration qui saura faire plaisir aux supporters marseillais.

« Depuis tout petit je connais l’OM. Je n’ai supporté aucun autre club que Marseille quand j’étais plus jeune. Je me rappelle lorsque l’on jouait au jeux vidéo avec Charles Kaboré, je prenais tout le temps l’OM. On voulait venir ici quand on était enfants. C’est depuis mon plus jeune âge que j’ai l’amour de ce club, j’ai l’OM dans le cœur. » Issa Kaboré – Source : Conférence de presse (05/09/2022)