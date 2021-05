OM : Le bon coup, le sketch de la VAR et Payet – Lirola – Milik, le trio fatal !

Les 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images et en texte ci-dessous après la victoire de l’Olympique de Marseille face au SCO Angers (3-2).

Premier enseignement : Le bon coup

L’OM a eu chaud après une seconde période bien difficile. Mais au final la victoire est là grâce à un triplé de Milik ! Dans le même temps, Bordeaux a battu Lens 3-0 et Monaco s’est imposé difficilement 2-1 face à Rennes, ce qui offre une matelas à l’OM au classement ! Marseille compte 59 points, trois de plus que Lens et 4 de plus que Rennes. ça sent bon pour l’Europa League la saison prochaine !

Second enseignement : Gros coup de mou et le sketch de la VAR

Les hommes de Jorge Sampaoli avaient comme mauvaise habitude de mal démarrer les matchs. Cette fois pas de mode diesel mais un 4-2-3-1 amovible tourné vers l’offensif. Pas de round d’observation, des joueurs marseillais en mouvement et qui jouent vers l’avant. Le jeu collectif a tout de suite été performant, Milik a vite ouvert le score (9′). L’OM a déroulé ensuite mais Benardoni a été décisif sur 4 ou 5 parades. On pensait le match plié quand l’international polonais a doublé le score à la 49′. Mais non, de l’attentisme au marquage d’un corner et Angers s’est relancé. Il faut dire que les olympiens ont eu un sacré coup de mou physique en seconde période… Sampaoli a attendu longtemps avant de faire des remplacements, Amavi et Dieng ont remplacé Thauvin et Henrique à la 82′. Comme un symbole, les olympiens vont encaisser le but de l’égalisation sur un coup franc et une intervention de la VAR… Un nouveau sketch de la VAR va offrir un penalty évident pour l’OM que Milik ne manquera pas !

Troisième enseignement : Payet – Lirola – Milik, le trio fatal !

Le premier but est un centre parfait de Lirola pour Milik, le second une superbe passe de Payet pour le buteur polonais. Ces trois-là sont les dangers de l’attaque olympienne. L’attaquant est toujours un danger et demande à ses coéquipiers d’être forts. Payet fait clairement la différence par ses prises de balles, ses déviations et ses passes bien senties. Il cherche souvent Milik et le trouve bien. Lirola, dans un rôle de latéral droit offensif dans une défense à 4 a clairement une qualité de centre au-dessus de la moyenne. L’espagnol est intelligent dans le jeu et ne panique pas. Si Payet est sûr de rester, un doute existe pour les deux autres…