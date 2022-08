OM: Le calendrier en Ligue des Champions dévoilé, du lourd pour commencer !

Depuis jeudi, l’OM connait ses futurs adversaires en phase de groupe de Ligue des Champions. Les hommes de Tudor iront affronter Tottenham, le Sporting Portugal, et Francfort. Les olympiens débuteront par une grosse affiche à l’extérieur…

L’Olympique de Marseille a hérité d’un tirage plutôt clément pour sa campagne en Ligue des Champions. Un groupe homogène où les olympiens peuvent espérer se qualifier pour les 8e, sans pour autant prendre les rencontres à la légère…

L’OM va se déplacer à Londres afin d’affronter Tottenham pour son premier de Ligue des Champions le 7 septembre, puis recevoir Francfort le 13 septembre avant d’accueillir une nouvelle fois au Vélodrome, le Sporting Portugal le 4 octobre.

Concernant les matchs retours, les coéquipiers d’Alexis Sanchez se rendront au Portugal le 12 octobre, et à Francfort le 26 octobre, avant de recevoir l’ogre du groupe pour terminer sa phase de poule, Tottenham le 1er novembre.

Un groupe ouvert– Longoria

« Nous sommes contents d’être ici et surtout d’être compétitifs, c’est une obligation dans cette compétition, d’autant plus avec notre histoire. On considère que c’est un groupe très ouvert, avec trois bonnes équipes. Tottenham est une équipe forte, on l’a vu en fin de saison dernière avec la révolution de Conte. Le Sporting est une équipe qui joue très bien au football et Francfort, vainqueur de la Ligue Europa, est une équipe compétitive, habituée à jouer l’Europe. Cela va être un groupe avec beaucoup d’émotions et beaucoup de suspense » Pablo Longoria— Source: Conf (25/08/22)

C’est un groupe de Ligue Europa– Beye

« Quand je dis que c’est un groupe de Ligue Europa, Francfort n’a pas fini dans la première partie de tableau en Bundesliga, Tottenham termine 4e en Premier League… Je pars du principe que ça reste abordable. J’aurais aimé plus prestigieux pour l’OM, pour les soirées qu’on a envie de vivre. Maintenant, Marseille doit se dire qu’il se trouve dans un groupe à sa portée pour faire une belle campagne en Ligue des Champions. Mais ce sont tout de même des équipes de qualité. » Habib Beye– Source: Canal + (25/08/22)