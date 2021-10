OM: Le club pourrait prendre une décision après les sanctions de la LFP

Après les incidents à Angers entre supporters, la LFP s’est réunie ce mercredi pour décider de la sanction à l’encontre de l’Olympique de Marseille. Elle a durement sanctionné l’institution olympienne…

La commission de discipline de la LFP, a sanctionné l‘Olympique de Marseille et Angers d’un retrait d’un point avec sursis. Quant aux supporters, ils ne pourront plus se déplacer chez les équipes adverses, jusqu’au 31 décembre 2021, soit jusqu’à la fin de l’année.

Mais d’après le quotidien sportif l’Equipe, l’OM pourrait faire appel de cette décision que le club juge hors de proportion.

Le directeur de la communication Jacques Cardoze , avait exprimé sa colère au lendemain de cette prise de décision :

Tout me parait sévère– Cardoze

« Dans cette décision, tout me paraît sévère : le point avec sursis et l’interdiction de déplacement. D’autant plus sévère que c’est presque plus pénalisant pour nous que pour Nice, dans les sanctions après Nice-OM. » Jacques Cardoze— Source : L’Equipe (07/12/21)

Un dirigeant de l’OM, avait dénoncé les conditions d’accueil des ultra olympiens à Angers, dans les colonnes de l’Equipe :

Certains clubs prennent la sécurité à la légère

« Tous nos déplacements deviennent problématiques, on a l’impression que certaines clubs prennent vraiment la sécurité à la légère. On a l’impression qu’ils mettent le même dispositif pour nous que pour les autres clubs. Comment se fait-il qu’on n’arrive pas à gérer 500 supporters dans un stade ? On en gère plus de 50 000 sans problème au Vélodrome, à chaque match, avec des moyens adéquats… À Angers, deux bombes agricoles sont balancées dans notre tribune à la fin, on empêche nos stadiers d’être en bas du parcage, du coup, ils sont dans le foule et nos supporters forcent le passage. S’ils sont en bas, personne n’avance. Et la sécurité angevine ne retient personne, de son côté » Dirigeant du club— Source: L’Equipe (24/09/21)

Il faut que les gens soient responsables– Cardoze

» C’est une grande stupidité que personne ne puisse être responsable. On est tous sanctionnés. Six clubs et trois terrains sont concernés. Il faut que les gens soient responsables. On a été privés de football pendant quinze mois et les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour se dire qu’ils ne viennent assister qu’à du football. On n’a pas à aller voir les joueurs, on doit protéger les joueurs. Je ressens surtout une grande tristesse et une grande stupidité de la part de ceux qui commettent des actes comme ça. Ce n’est pas acceptable. Il n’y a pas un stade, pas une équipe. C’est une responsabilité collective. Cela commence à faire tâche d’huile. Tout le monde doit être responsables. » Jacques Cardoze – Source: Conf (22/09/21)