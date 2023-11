OM: Le coach de l’Ajax annonce la couleur !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille recevra ce jeudi l’Ajax Amsterdam pour le compte de la 5e journée de Ligue Europa. Le club néerlandais va jouer ce match en proposant un jeu offensif, Gattuso est prévenu !

Nommé coach de l’Ajax depuis le 30 octobre 2023, John van ‘t Schip explique les amélioration de son équipe. Il précise qu’il va proposer un jeu offensif face à l’OM mercredi en conférence de presse. « Je crois que nous nous sommes beaucoup améliorés dans notre jeu. Par exemple, nous jouons beaucoup plus compact qu’avant. (…) Parce que chaque rencontre est différente, il est essentiel de toujours contrôler les espaces dans toutes les situations. Si nous faisons cela demain, je suis d’accord avec Monsieur Gattuso, pour dire que ce sera un match totalement différent car à Marseille, beaucoup de choses ont également changé. Nous sommes sûrement ici pour jouer de manière offensive, pour attaquer et se créer des occasions de but ».

💬 John van’t Schip (coach Ajax) : « Oui, je pense que l’#OM a des qualités individuelles et que Gattuso est en train de construire une équipe. Ces dernières années, ils ont occupé des places élevées, mais à présent, tout comme nous, ils se retrouvent dans une situation qui ne… pic.twitter.com/bq6T80e6PT — Peuple Olympien (@peupleolympien) November 30, 2023

À l’issue de la rencontre face à l’Ajax, l’OM pourrait se qualifier pour les 16e, voire les 8e de finale de la Ligue Europa. Voici les différents scénarios potentiels.

– il s’impose contre l’Ajax Amsterdam.

– il ne perd pas contre l’Ajax Amsterdam et que l’AEK Athènes ne gagne pas contre Brighton.

– il gagne contre l’Ajax Amsterdam et que Brighton s’incline face à l’AEK Athènes.

OM – Gattuso cartonne ses joueurs : « C’est de la merde ! » – https://t.co/mZiPafZzAz pic.twitter.com/51LJ4ggPln — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 25, 2023

« La seconde mi-temps, je suis désolé mais c’est de la merde ! Ce n’est pas possible. Lorsqu’une équipe joue aussi bien au début, j’aurai bien aimé que mon équipe marque des buts. Sinon il faut que j’aille voir le président pour lui dire qu’il faut tout changer. Je ne comprends pas pourquoi on peut jouer une première mi-temps de cette façon là même si défensivement tout n’était pas parfait , on aurait dû être à 2-1 ou 3-1. Mais en seconde période on n’a rien fait ! Rien ! Je suis vraiment très fâché ce soir, c’était vraiment la pire mi-temps que j’ai vu depuis que je suis là, il n’y a rien a gardé, tout est à jeter. Je n’arrive pas à comprendre…Bien évidemment j’assume ma possibilité.. » avait déclaré Gennaro Gattuso au micro de Canal + au terme du match nul concédé par l’OM à Strasbourg.