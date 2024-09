OM : Le communiqué du club pour défendre les lofteurs…

L’Olympique de Marseille a fait savoir à plusieurs joueurs sa volonté de se séparer d’eux. Il a même été jusqu’à les placer dans un loft pour les inciter à quitter le club malheureusement aucun accord n’a pu être trouvé….

Les joueurs sont toujours présents au club et selon la presse, cela a pu contrarier la direction dans sa volonté d’aller chercher des recrues dans les derniers jours du mercato. Une situation qui a poussé certains supporters à insulter en ligne les joueurs concernés voire même à les menacer. L’OM a réagi via un communiqué pour prendre position contre ses menaces…

COMMUNIQUÉ DE L’OM

L’Olympique de Marseille a pris connaissance des menaces et messages haineux visant l’un de ses joueurs professionnels et sa famille sur les réseaux sociaux. Le club condamne avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables.

Comme annoncé au cours de la saison dernière, notamment à travers Treizième Homme, le club réaffirme son engagement contre toute forme de harcèlement et de comportement déviant en ligne qui n’a sa place ni dans le sport ni dans la société.

