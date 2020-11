OM : Le constat sans concession de ces trois champions d’Europe 93

Défait au Vélodrome par le FC Porto (0-2) mercredi en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a battu le record du nombre de défaites consécutives dans la compétition (13). Une statistique honteuse pour tous les supporters du club, notamment pour ces anciens joueurs de l’OM vainqueur de la C1 en 1993…

Seul club français champion d’Europe, depuis son sacre en 1993, Marseille est aussi entré dans l’histoire en décrochant le record de défaites d’affilée en Ligue des champions mercredi soir. Vainqueur de la Ligue des Champions avec l’OM, Jocelyn Angloma, Manuel Amoros et Jean-Marc Ferreri ne digèrent pas le parcours réalisé par les hommes d’André Villas-Boas dans la compétition.

on est devenu la risée de l’europe — jocelyn angloma

« Cette équipe n’a pas d’âme, pas d’envie, pas de volonté, pas d’agressivité, pas de collectif et pas de schéma tactique. Il n’y a rien! Je ressens de la honte et beaucoup de déception. Cette équipe est sans force morale, sans orgueil, ils ne se sont pas battus. Quand on est footballeurs professionnels, on doit faire mieux que ça et ne pas baisser les bras. Ils avaient eu 19 jours de repos alors que Porto avait joué ce week-end… Ils auraient dû être agressifs d’entrée, faire un pressing constant et gagner les duels. Mais on n’a pratiquement rien vu. » Manuel Amoros – Source : Le Parisien (26/11/2020)



« C’est lamentable, aberrant de ne pas réussir à gagner un match sur treize en Ligue des champions, alors que certaines équipes, notamment l’Olympiakos, étaient à portée. Marseille, ce n’est pas ça. En battant ce record négatif, on est devenus la risée de l’Europe ». Jocelyn Angloma – Source : Le Parisien (26/11/2020)

« Nous, on a fait rêver les supporters avec ce titre de champions d’Europe, ancré dans toutes les têtes. Ça fait mal de voir qu’on arrive plus à passer le premier tour, dans un groupe pourtant abordable. C’est lamentable. Ils sont dans un engrenage de défaites en Europe et donc ils souffrent d’un manque de confiance total. Le stade vide est un handicap terrible aussi, mais ça ne peut pas leur servir d’excuse. » Jean-Marc Ferreri – Source : Le Parisien (26/11/2020)