OM : Le coup de gueule de Courbis sur la Une de l’Équipe !

Le titre « Vitinha un prix de fadas » à la une du journal l’Equipe n’a pas vraiment plu à l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis. Ce dernier n’a pas manqué l’occasion de le faire savoir dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport.

A lire aussi : OM Mercato : « On n’a pas changé de dimension ! »

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC, l’ancien coach olympien Rolland Courbis a poussé un coup de gueule à l’encontre de la une du journal l’Equipe sur le montant de transfert record de Vitinha à l’OM.

Le record de l’exagération, la connerie ce n’est pas Vitinha, c’est Strootman

A lire aussi : OM : Courbis sait ce qui peut réveiller le PSG !

« Hier, j’ai vu à la une du journal l’Equipe : « Vitinha un prix de fada ». Si j’ai été un petit peu vexé parce que ce terme là, je le connais depuis tout petit. Moi qui suis un cancre sur le plan de la scolarité, j’ai quitté l’école à quinze ans, je vais quand même pas donner une leçon de comptabilité à celui qui a écrit ça. Je lui expliquerai quand même qu’un transfert, c’est l’âge du joueur, la durée du contrat, le salaire, le prix du transfert. Si on ne prend uniquement que le prix du transfert, évidemment, tu peux faire des comparaisons. Celui qui a été pour moi le transfert le plus élevé et en même temps le plus catastrophique, c’est celui de Strootman. Il est arrivé avec un contrat de cinq ans, et 700 000 euros de salaire par mois. Mais pour l’équipe, le salaire on s’en fout, c’est pas de l’argent, le salaire. J’ai même lu quelques fois que tel ou tel joueur était gratuit. On confond libre et gratuit parce qu’il est en fin de contrat. Le mec il est gratuit mais quand il prend une prime à la signature qui remplace son transfert, je n’appelle pas ça être gratuit. Donc, Vitinha, il a 22 ans, il a signé quatre ans et demi. Tu prends les 25 millions plus les 7 millions qui font les 32 de ce chiffre Scandaleux dans la période que nous traversons. C’est le record qui a été battu avec, paraît-il, Longoria en difficulté qui va jouer sa place de président. Mais il va jouer sa place de président avec un joueur de 22 ans qui a signé pendant quatre ans et demi et un quart du salaire de Strootman. Le record de l’exagération, la connerie ce n’est pas Vitinha, c’est Strootman. Vitinha c’est une bonne idée ! » Rolland Courbis – Source RMC Sport After Foot (03/02/2023)