OM Mercato : « On n’a pas changé de dimension ! »

Le président de l’OM était présent en conférence de presse ce jeudi pour présenter ses deux dernières recrues Azzedine Ounahi et Vitinha. Il a notamment évoqué la situation économique du club, et les investissements réalisés sur ces trois joueurs durant le mercato.

L’Olympique de Marseille a recruté Vitinha lors du dernier jour du mercato hivernal en déboursant pas moins de 32 Millions d’euros. Il s’agit du transfert le plus important de toute l’histoire du club marseillais. Le président olympien Pablo Longoria est revenu sur les conditions de ce transfert

« Dans notre cas, on avait bien établi la stratégie d’attendre jusqu’à la fin pour Ounahi. Pour chercher à éliminer tous les clubs concurrents. Dans le cas de Vitinha, c’est différent et lié à la nécessité d’avoir un numéro 9 après la vente de Bamba Dieng.(…) Je suis toujours surpris qu’on parle toujours du prix d’un joueur avec les montants des transferts. Il faut prendre en considération le salaire, la durée du contrat. C’est complexe. Il faut tenir compte de la trésorerie, savoir en combien de temps on paie les joueurs. Il y a la masse salariale à stabiliser, les prix de vente, savoir à quel moment les clubs paient les joueurs. »On n’a pas changé de dimension. On fait du football avec les moyens à disposition. On a fait notre calcul pour chercher à renforcer l’effectif en jouant sur la trésorerie, sur la capacité d’amortissement, sur les salaires des joueurs pour avoir une situation économique au 1er février identique à celle du 31 décembre. On pense avoir renforcé l’effectif. C’est donc une indication économique positive ». Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (02/02/2023)