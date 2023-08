Un ancien arbitre l’affirme : « le but n’aurait pas dû être refusé à l’OM »

L’Olympique de Marseille a déjà des soucis avec l’arbitrage. Si la performance des joueurs face à Metz est loin d’être bonne. Les Olympiens n’ont pas été aidés par l’arbitrage. Un ancien arbitre a donné son avis sur les situations litigieuses de ce début de saison en particulier sur le but de Rongier.

L’OM a-t-il été désavantagé par l’arbitrage ? Loin de là l’idée de crier au complot anti-OM. L’idée est de revenir sur les situations marquantes de ce début de saison et de voir si les bonnes décisions ont été prises. Et pour faire, Said Ennjimi, ancien arbitre professionnel, a donné à La Provence sur les situations qui portent à débat. En particulier le but refusé par la VAR de Valentin Rongier.

Le but refusé de Rongier

Sur cette action, le but est refusé, car Sarr fait « faute » plus tôt. Mais Said Ennjimi aurait accordé le but : « M. Brisard montre de sa main que l’action doit se poursuivre. C’est une intervention totalement inopportune de la vidéo, le but n’aurait pas dû être refusé à l’OM. « . Mais il y a autre chose. Après le match, Stéphane Lannoy, directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel, a défendu le choix de son arbitre dans l’Équipe par des images qui n’auraient pas été diffusées à la télévision.

Il faut plus de transparence

« J’ai regardé le match en direct à la télé et, avec les images proposées, je ne voyais pas de situation de faute sur l’instant, confie-t-il au quotidien. Mais, en regardant les caméras utilisées par le VAR, on voit un contact avéré. Les images de la caméra opposée ne sont pas apparues à l’antenne. Elles montrent que M. Sarr ne touche jamais le ballon. Avec sa seconde jambe d’appui au sol, il vient toucher le pied du Messin au point de le déséquilibrer et de commettre la faute (…) « C’est la caméra opposée qui le fait basculer. Cela prouve l’intérêt pour l’assistant vidéo de travailler les différents angles. ».

Des images non diffusées à la TV montreraient clairement la faute du Sénégalais sur le joueur messin. Mais le fait que ces images ne soient pas diffusés fait polémique auprès des supporters marseillais. Une autre preuve où l’arbitrage devrait faire preuve de plus de transparence en diffusant ses fameuses images même après coup. Ça aurait sûrement éteint toute polémique sur cette action. Toujours d’après l’Équipe, une réunion en visioconférence était prévu ce mardi matin entre l’arbitre du match et les dirigeants olympiens pour s’expliquer et peut-être montrer ces fameuses images.