OM : « Le débat sur Sampaoli n’est pas mort »

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Florent Gautreau est revenu sur la victoire de l’Olympique de Marseille contre Nice ce dimanche au Vélodrome à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Il évoque notamment le débat autour de Jorge Sampaoli qui n’est pas clos selon lui.

Jorge Sampaoli a-t-il éteint toutes les critiques à son encontre après la victoire de l’OM contre Nice (2-1) dimanche dernier au stade Vélodrome ? Rien n’est moins sûr pour le journaliste de RMC Sport Florent Gautreau, même si son équipe reste sur quatre victoires consécutives et a repris la seconde place du classement.

Sampaoli malgrès ce qu’on dit de lui qu’il a ses idées et que c’est pas à son âges qu’il va en changer, je pense qu’il s’est adapté et qu’il a écouté son vestiaire, les tribunes. Et ce n’est pas un mal, au contraire c’est une preuve d’intelligence. Et ce match-là était capital. La défaite en coupe contre Nice a fait très très mal et donc pour lui cette rencontre était un tournant pour lui. Effectivement il l’a gagné, mais il a gagné un sursis… Car quand on regarde le classement, la deuxième place n’est pas du tout assurée. Ce qui m’a plus par rapport à ce qu’il s’est passé avec les supporters c’est qu’on a pu avoir un débat sur le jeu et ses compos alors que l’OM était deuxième justement c’est ça qui est fort dans une vraie ville de foot. Donc moi je trouve génial qu’il ait ce débat et je pense qu’il n’est pas mort ». Florent Gautreau – Source RMC Sport (22/03/2022)