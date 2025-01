OM : Le défi de Balerdi !

Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, fait face à des critiques concernant son rôle après une prestation décevante contre Strasbourg, où ses erreurs de relance ont relancé les doutes sur sa capacité à gérer la pression. L’Equipe explique que malgré ses performances inégales, l’OM continue de croire en son potentiel et attend de lui plus de constance et de gestion mentale pour franchir un cap, notamment en tant que leader sur le terrain.

Depuis son arrivée à l’OM il y a quatre ans et demi, Leonardo Balerdi est un joueur qui fait régulièrement l’objet de débats. Récemment, le défenseur argentin a été remis en question après sa prestation contre Strasbourg (1-1), où son duel avec l’attaquant Emmanuel Emegha a mis en évidence ses fragilités. Alors que l’attaquant néerlandais l’a surpassé avec un but et des déclarations acerbes, Balerdi a, une fois de plus, perdu ses repères après une erreur de relance qui aurait pu coûter cher à l’OM. « Balerdi, c’est un petit pour moi. Il n’a fait que se battre, donner des coups, parler », avait lancé Emegha après la rencontre.

🗞️ Article intéressant dans l’Equipe au sujet de Balerdi. Il rejoint ce que je disais après le match de l’OM : nécessité de contrôler ses émotions et importance de moins parler aux arbitres pour ne pas sortir de ses matchs. Il travaille avec un psy. pic.twitter.com/2FtpSCLPU4 — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) January 24, 2025



Le débat autour de sa capacité à endosser le rôle de capitaine est revenu en force. L’Argentin, nommé capitaine de l’OM après le départ de Chancel Mbemba et Samuel Gigot, doit gérer une pression supplémentaire. « Tous les défenseurs font des erreurs, mais il faut savoir revenir dans son match. Lui, cela lui pèse trop, et je pense que le brassard ne l’aide pas. Il faut qu’il arrête de parler tout le temps », confie un ancien entraîneur de Balerdi dans l’Equipe.

Balerdi doit moins se disperser !

Malgré des performances inégales, Balerdi a montré des progrès depuis son arrivée à Marseille. Après une adaptation sous la houlette d’Igor Tudor, il a gagné en agressivité et en constance, mais il conserve des lacunes, notamment dans la gestion de ses émotions et ses erreurs de relance. Selon le quotidien sportif, ses dirigeants et entraîneurs lui ont souvent conseillé de parler moins sur le terrain et de contrôler sa tendance à prendre des cartons.



Bien qu’il ait des performances en dents de scie, l’OM reste confiant sur son potentiel. Roberto De Zerbi apprécie son tempérament, mais lui rappelle que, pour passer un cap, Balerdi doit apprendre à mieux gérer ses responsabilités, notamment en tant que capitaine. « Il a des soirs compliqués, mais il est souvent capable de sortir des matches de guerrier », affirme un proche du vestiaire à l’Equipe. Le prochain match à Nice sera l’occasion pour Balerdi de prouver qu’il peut surmonter ses faiblesses et retrouver sa solidité.