OM : Le détail qui a failli attirer définitivement Maradona à Marseille !

Légende du football mondial, plus grand joueur argentin de tous les temps, Diego Maradona est décédé mercredi d’un arrêt cardiaque. Alors qu’el pibe de oro a été proche de rejoindre l’OM, en 1989, Didier Roustan a révélé ce qui plaisait à l’Argentin à Marseille…

La légende Diego Maradona est morte ce mercredi à l’âge de 60 ans. À Marseille, Bernard Tapie avait pour rêve d’avoir le numéro 10 argentin sous ses ordres, un rêve raté de peu. Au micro de la chaîne L’Équipe, Didier Roustan est revenu sur l’épisode des négociations d’El Pibe de Oro avec Bernard Tapie, lors de l’été 1989.

Il voulait y aller pour être tranquille – didier roustan

« Il voulait y aller pour être tranquille, et il aurait été tranquille par rapport à Naples. Vous savez ce qui le rendait fou quand il a vu Michel Hidalgo ? Ce qui faisait la différence ? J’en ai discuté avec Michel. Il m’a dit : c’est un truc de fou. Tu sais ce qui a fait la différence et pourquoi il avait des yeux comme ça ? Maradona m’a demandé : si je viens, est-ce que j’aurai une villa ? Et Michel lui a répondu : oui évidemment, tu auras une villa avec 25 hectares si tu veux… Et Maradona insistait : je veux vraiment une villa ! Parce qu’à Naples, il était obligé de vivre dans un bunker, il était en haut un peu comme à Buenos Aires. Parce que là-bas, tu ne peux pas avoir de villa sinon les gens vont escalader… Et la villa, ça le rendait fou. Ce n’est pas passé loin… »

Didier Roustan – Source : L’Equipe (26/11/2020)