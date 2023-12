OM: Le gros coup de gueule de Rachid Zeroual !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est imposé 3-0 face à Lyon mercredi, mais cela ne va pas être suffisant pour estomper la colère de Rachid Zeroual. L’un des leaders des South Winners est très remonté suite à la décision des pouvoirs publics d’interdire tous les déplacements de supporteurs lors de matchs à risques.

Pour RMC, Rachid Zeroual est revenu sur les décisions d’interdire le déplacement des supporters en Ligue 1, il en a marre. « C’est grave d’interdire les gens de vivre de leur passion. On cherche à nous mettre perpète. Pourquoi on veut gâcher la liberté de circuler de tous les groupes de supporteurs qui aiment leur club et qui vivent à travers leur club leur passion. Pourquoi à chaque fois il faut faire une généralité des cas isolés. J’en n’ai plein le cul! Excusez-moi mais on est tous fatigués. Les mecs de chez moi, ils sont dégoûtés. C’est même amplifier la situation! »

Rachid Zeroual, leader des South Winners, avait fustigé Aubameyang et Vitinha dans l’émission « Stephen Time » sur RMC avant le match de Ligue 1 entre Strasbourg et l’Olympique de Marseille ce samedi soir (1-1).

Rachid Zeroual s’est invité samedi sur l’antenne de RMC, quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre entre Strasbourg et l’OM (1-1). En plein débat sur l’équipe de Gennaro Gattuso dans l’émission Stephen Time, le patron des South Winners s’est confié sur la situation de l’OM, en blâmant sévèrement au passage Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha.

« Avec Aubameyang, l’OM c’est l’Ehpad »

« Moi ça va, mais j’aurais voulu que ce soit le club qui soit en forme, pas moi. On ne peut pas être patient avec Aubameyang, c’est pas possible. C’est le Club Med, il est venu en retraite. Avec lui, l’OM c’est l’Ehpad. Il s’est trompé de club. Il était bien en Angleterre, il fallait qu’il y reste. On voulait jouer le haut du tableau. Je ne vois pas ce qu’il est venu faire chez nous. Ne vous attendez pas à un miracle. Je ne demande pas qu’il soit sifflé, ce n’est pas de sa faute… Il a sauté sur l’occasion. Mais on n’a pas signé Cristiano Ronaldo. Je m’en fous de son contrat, mais si de lui-même il est honnête, il laisse sa place à un jeune plus performant« , a-t-il lâché.

Sans langue de bois, le responsable des Winners s’en est également pris à Vitinha, qui enchaîne les prestations décevantes depuis son arrivée contre la somme de 32 millions d’euros en janvier 2023. D’après Zeroual, le Portugais est tout simplement « surcoté » « Je suis perdu. Ça nous fait rire, mais c’est la dure réalité. Depuis le début de la saison, j’ai osé tenir tête à la direction, sans vouloir les vexer. J’ai été le premier à crier au scandale. En plus, on nous a fait payer 10 euros de plus (pour l’abonnement) pour la Ligue des champions… On a osé dire que j’avais menacé la famille de (Pablo) Longoria alors qu’il n’est pas marié et qu’il n’a pas d’enfants… Ma passion restera intacte, j’aime mon club. Mais je bande pour mon club, pas pour les gens« , a-t-il conclu.