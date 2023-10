OM – Le Havre : Le onze de départ probable marseillais

Après deux défaites face au PSG et Monaco, l’Olympique de Marseille accueillera le Havre ce dimanche pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Quel onze de départ proposera Gennaro Gattuso pour cette rencontre, sachant que Gigot et Veretout et Renan Lodi sont absents et que Joaquin Correa est incertain.



Souffrant d’une fracture à la côte, Samuel Gigot ne devrait pas reprendre la compétition avant la fin du mois d’octobre. Touché à l’arrière de la cuisse droite, face à Brighton (2-2), Jordan Veretout est sorti dès la 47e minute. L’international français souffre d’une simple lésion qui l’empêchera toutefois de jouer contre le Havre. Forfait pour le rassemblement du Brésil après s’être plaint d’une gêne musculaire, le latéral gauche Renan Lodi était de toute façon suspendu pour la rencontre.

L’attaquant argentin Joaquin Correa est quant à lui incertain pour cette rencontre. Le coach italien de l’OM Gennaro Gattuso devra donc composer avec de nombreux absents pour cette rencontre. Voici le onze de départ qu’il devrait aligner ce dimanche au stade vélodrome.

4-3-3 avec Ounahi ?

Lopez

Clauss Balerdi Mbemba Murillo

Rongier Kondogbia

Ounahi

Sarr Aubameyang Harit

Le Havre pointe à la onzième place du classement avec un bilan identique à celui de l’OM (2 victoires, 3 nuls et 2 défaites). L’équipe de Luka Elsner s’est inclinée la journée précédente à domicile face à Lille (0-2). La fin d’une série de quatre matchs sans défaite avec des succès contre Lorient (3-0) et Clermont (2-1).