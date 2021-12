OM : « C’est le pire de la saison »

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul face à Reims lors du dernier match de la première partie de saison et se retrouve donc sur la troisième marche du podium à mi-parcours. Dans notre dernier numéro de Débat Foot Marseille ce jeudi soir, nous dressons un bilan du pire match de la première partie de saison.

Extrait de notre émission diffusée hier soir sur notre chaîne YouTube. Nous faisons un bilan à mi-saison du pire match disputé par l’Olympique de Marseille.

« Le pire match de la saison est celui contre Lyon. Il n’a duré que 2 minutes, on a dû attendre 2 heures avant que ça reprenne. Pas dans le contenu, mais la rencontre en elle-même : le public, l’attente, l’ambiance, l’arbitrage, Aulas… » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (23/12/2021)

Au niveau footballistique, ça se joue entre le match face à Lille et celui face à Galatasaray – Mourad Aerts

De son côté, notre journaliste Mourad Aerts est d’accord avec Jean-Charles De Bono mais a tout de même tenu à pointer du doigt les deux rencontres face à Lille et Galatasaray.

« Je suis d’accord avec Jean-Charles. On a eu deux matches comme ça où il a fallu attendre, où ça ne ressemblait à rien, avec des actes de violence. Au niveau footballistique pour moi ça se joue entre le match face à Lille et celui face à Galatasaray. Tu es très mauvais les deux fois. À Lille, tu peux perdre beaucoup plus. J’étais au stade pour les deux matches, vu du stade c’était encore pire. Deux matches où Gerson est très mauvais où ça ravive des polémiques sur le prix de son transfert… Tu concèdes beaucoup d’occasions, t’es pas très bon… À Galatasaray, tu te procures quelques occasions grâce à Bamba Dieng. Il en rate aussi mais il provoque deux penaltys cette saison dont un face à Galatasaray. Il crée quelque chose. Mais pour moi ce sont les deux pires matches de la saison. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (23/12/2021)

Retrouvez l’intégralité de notre émission Bilan mi-saison ci-dessous :