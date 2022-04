OM: Le mea culpa de Bamba Dieng

L’Olympique de Marseille a subi une grosse déconvenue hier en s’inclinant (2-3) sur la pelouse du Feyenoord Stadium en demi-finale aller de Conference League. Malgré la défaite, les marseillais ont eu de nombreuses occasions notamment par le biais de Bamba Dieng qui a raté de nombreux face à face.En interview d’après-match, le sénégalais est revenu sur ses occasions manquées.

Un match qui ressemble à une énorme frustration. Hier soir, les olympiens sont tombés dans le piège néerlandais tendu par le Feyenoord Rotterdam qui s’est imposé sur sa pelouse. Dans un match très ouvert avec beaucoup d’intensité de chaque côté, les hommes de Jorge Sampaoli ont déjoué. Pris par le pressing de l’équipe d’Arne Slot, les marseillais ont commis trop d’erreurs individuelles que ce soit en défense comme en attaque.

Car malgré la pression du Feyenoord, les phocéens ont eu de nombreuses occasions franches et auraient pu se retrouver à mener au score si Bamba Dieng avait concrétisé ses deux face à face avant les buts néerlandais. L’attaquant sénégalais, particulièrement tranchant dans ses appels en profondeur a fait souffrir la défense du Feyenoord avec sa vitesse mais a vendangé quasiment toutes ses occasions devant les cages. Interrogé par M6 sur son manque de réalisme, le vainqueur de la dernière CAN ne s’est pas caché :

« On est très déçus. C’était un match très compliqué pour nous et malheureusement on l’a perdu. Ce qui nous a manqué ? Pour moi, on a manqué d’efficacité, à commencer par moi parce que j’ai raté trois occasions de but que j’aurais dû marquer. » Bamba Dieng – Source: M6 (28/04/2022)