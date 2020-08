OM : « Le mercato ne dépend plus de Marseille mais des autres clubs… »

Extrait de « l’Apéro Mercato » publié ce jeudi sur Football Club de Marseille. Mourad Aerts revient sur le mercato estival de l’OM. Selon lui, le club est dans l’obligation de subir cette période de transition, au vu de ses finances très restreintes.

On le sait, l’OM ne peut pas réaliser de miracle durant la période de mercato. Ses moyens financiers, très resserrés, font que les dirigeants ne peuvent pas se permettre de signer de gros contrats. En témoigne, les deux arrivées, Pape Gueye et Leonardo Balerdi, débarquées respectivement libre et sous forme de prêt cet été. Il faudra attendre sûrement une vente, pour espérer une nouvelle recrue. À moins d’un nouveau bon coup à saisir (prêt, fin de contrat).

Ton mercato ne dépend plus de toi — Mourad Aerts

« Le mercato de l’OM ne dépend plus de l’OM mais des autres clubs. C’est à dire que si t’as un club comme Dortmund en concurrence avec toi sur un joueur, tu vas devoir t’allonger et te dire on va sur un autre truc. Ton mercato ne dépend plus de toi. C’est ce qu’a voulu faire comprendre AVB, dans ces deux dernières interventions en public. Voilà on cherche des joueurs mais on doit vendre ou sinon ça ne dépend pas que de nous. Même Nice, qui recherche et recrute pas mal de jeunes, si t’es en concurrence avec eux, ils peuvent mettre plus d’argent que toi. »

Mourad Aerts – Source : Apéro Mercato