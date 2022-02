Supporters OM : Le message cinglant des Ultras !

Depuis les incidents du début de saison, bon nombre de déplacements ne sont pas autorisés suite à des arrêtés préfectoraux. Une situation significative pour les supporters marseillais que les Ultras ont pointé du doigt lors du match OM – Clermont dimanche.

A la mi-temps du match OM – Clermont, les Ultras ont déployé une banderole adressé aux autorités face à l’impossibilité de faire les déplacement en Ligue 1.

A voir : Débrief d’OM – Clermont : Match honteux des joueurs ? Les choix de Sampaoli, les sifflets du Vélodrome…

Stop aux interdictions de déplacements !

« Plus facile de faire 4700km pour aller à Bakou que 200 km pour Nice … 17 matchs à l’extérieur et seulement 3 autorisés …y’a pas un problème ? Stop aux interdictions de déplacements ! » – Ultras – source : Banderoles lors d’OM Clermont (20/02/2022)

Jean-Michel Aulas fait de nouveau parler de lui. Ce matin, le président de l’Olympique Lyonnais dressait un bilan de la situation financière de son club, comme tous les six mois.

À LIRE AUSSI : OM – Pape Gueye : « La conférence League ? pas une consolante! »

Lors de cette occasion, il en a également profité pour revenir sur l’affaire Lyon – OM et les sanctions à l’encontre du club rhodanien. Jean-Michel Aulas a de nouveau chargé la LFP et le club phocéen.

Lyon est floué par la LFP, par Marseille et par la FFF – Jean-Michel Aulas

« Dans l’affaire OL-OM, l’OL est floué par la LFP, par Marseille et par la FFF. Le match a été arrêté dans les circonstances que l’on connaît, on a pris un point de pénalité, qui nous empêche d’être cinquièmes seuls, ce mercredi matin, mais l’incompréhension est totale. Celui qui a jeté la bouteille n’est pas Lyonnais, il a été reconnu coupable à 100 % par la justice, sanctionné, et derrière on vient nous faire porter une responsabilité très grave sur le plan économique. J’ai été aussi personnellement sanctionné dans des circonstances anormales. » Jean-Michel Aulas – Source : L’Équipe (16/02/2022)