OM : Le message du club aux habitués de la Commanderie !

Mauvaise nouvelle pour les fans de Florian Thauvin, Dimitri Payet et Steve Mandanda… La situation sanitaire, critique, en France, qui semble avoir repris du poil de la bête, a contraint les dirigeants olympiens à interdire les joueurs d’aller aux contacts des supporters.

Cette pancarte, installée devant la Commanderie, informant les supporters que les joueurs ne pourront plus s’arrêter prendre des selfies, risque de faire des déçus. Mais la menace s’intensifiait depuis quelques jours maintenant. Avec un rebond de patients atteints par la Covid-19, la direction n’a pas voulu prendre de risque et a donc mis en place cette mesure. Jusqu’à nouvel ordre, les hommes d’André Villas-Boas devront pénétrer directement au centre d’entrainement, sans faire de pauses photos.

La direction souhaite protéger au maximum ses joueurs — OM

« Chers supporters,

En raison des mesures de sécurité prises dans le cadre du Coronavirus, nos joueurs ne peuvent malheureusement plus s’arrêter pour prendre des photos avec vous.

Nous en sommes profondément désolés et espérons que tout reviendra à la normale au plus vite. »

Source : OM