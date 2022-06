OM : Le nouveau maillot home dévoilé car déjà en vente à l’étranger ?

C’est l’une des nouvelles qu’attendaient les supporters de l’OM, le nouveau maillot domicile aurait fuité sur les réseaux sociaux, la tunique est bien sûr blanche avec des motifs bleus arborant au centre le nouveau sponsor Cazoo.

Alors que l’attente semblait interminable pour les supporters marseillais. Le maillot domicile de l’OM aurait déjà été commercialisé en Suisse. Une photo du maillot a fuité sur les réseaux sociaux notamment Twitter qui a été relayé par la quasi totalité des médias qui suivent le football.

La tunique olympienne est simpliste avec un blanc qui domine avec un bleu foncé en guise seconde couleur pour les détails du maillot. Sur les côtés, un bleu un peu plus clair et petite particularité, puisque le maillot a un col en V. Une photo circule sur les réseaux sociaux qui met en lumière le nouveau sponsor, Cazoo, qui apparait en bleu foncé. Un maillot qui divise déjà les avis. Néanmoins, il est nécessaire d’attendre que le maillot soit porté et non vu en photo pour avoir un jugement complet…

🔴 Le nouveau maillot de l’OM serait déjà en vente en Suisse ! Vous en pensez quoi ? 👀 📸 @OmHelvetia pic.twitter.com/81w0PvZgqE — BeFoot (@_BeFoot) June 13, 2022

