OM : Le onze marseillais avec Ounahi face à Benfica !

L’Olympique de Marseille reçoit Benfica au Vélodrome ce jeudi pour le quart de finale d’Europa League retour. Voici le onze aligné par Jean-Louis Gasset pour cette rencontre !

Après avoir enchaîné cinq victoires consécutives, l’OM de Jean-Louis Gasset reste sur cinq défaites face à Villarreal (3-1) et contre Rennes (2-0) avant la trêve internationale, le PSG à la reprise, le LOSC ainsi que l’aller de Benfica jeudi dernier. L’infirmerie marseillaise est de nouveau pleine avant ce match. Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Nadir, Onana, Meïté, Merlin ne sont pas disponibles.

Pau Lopez est titulaire dans les buts devant une défense composée de Gigot, Balerdi dans l’axe et Mbemba et Soglo sur les côtés. Kondogbia est aligné au milieu en compagnie de Veretout et Ounahi. Harit est titulaire en 10 avec le duo Aubameyang–Ndiaye en attaque.

Un 4-3-3 avec Ounahi !

Lopez Mbemba Balerdi Gigot Soglo Veretout Kondogbia OunahiHaritNdiaye Aubameyang

Après la blessure de Quentin Merlin au quart de finale aller et la sortie à la 60 ème d’Mbemba, le jeune Soglo est entré en jeu et s’est montré une nouvelle fois très intéressant. Son coach, Jean-Louis Gasset, s’est exprimé en conférence de presse aujourd’hui sur le rôle qu’il occupera demain.

» Soglo est dans le groupe. Il peut jouer. Il est entré face à Benfica. Mbemba a joué au courage, je pensais qu’il pouvait aller encore un peu plus loin. Mais à ses yeux, il avait tout donné. La blessure de Quentin Merlin nous a désorganisé. Il fallait inventer. Soglo, c’est un petit qui est dans le groupe. Au premier match face à Donetsk, il est rentré pour remplacer Merlin. Dans les échos que j’avais eu et les images que j’ai vues, il pouvait assumer. Demain il est dans le groupe. Il est dans les 3/4 joueurs qui peuvent jouer »

« Clauss va s’entraîner mais je ne vais pas prendre de risque, Sarr aussi »

Le coach olympien s’est également exprimé sur Clauss et Sarr, deux joueurs qui reviennent de blessure et qu’on espérait disponibles pour le choc de demain.

« Clauss va s’entraîner mais je ne vais pas prendre de risque. Sarr aussi. Ils reprennent, ça va de mieux en mieux. On aimerait les avoir avec nous mais on ne peut pas jouer avec la santé des joueurs. Murillo est dans le groupe, il était avec nous à Lisbonne pour participer. Il est de mieux en mieux. Il n’est pas loin de jouer. Merlin a une entorse de la cheville. On a eu peur pour le genou mais non, 2/3 semaines d’absence pour lui ».