OM : Le retour de Balerdi est annoncé !

Selon RMC Sport, après une blessure à la cuisse droite, Leonardo Balerdi devrait bientôt réintégrer l’effectif de Roberto De Zerbi. Absent lors des matchs de l’Albiceleste, le défenseur de 25 ans a hâte de reprendre. Son souhait devrait être réalisé d’ici peu.

L’Olympique de Marseille est actuellement deuxième de Ligue 1. En tête du classement après la première journée, les hommes de Roberto De Zerbi ont finalement chuté après un match nul contre Reims (2-2), avant de remonter à la suite d’une victoire face au TFC (1-3). Ils affronteront l’OGC Nice samedi prochain. Les Aiglons ont bien l’intention de prendre leur envol cette saison. Leonardo Balerdi sera-t-il de la partie ?

Pour rappel, Leonardo Balerdi est blessé depuis le match nul de l’OM face au Stade de Reims (2-2). L’international argentin, qui n’a pas pu disputer les matchs de son équipe nationale contre le Chili et la Colombie, souffre d’une lésion au quadriceps de la cuisse droite. Le club marseillais n’avait donné aucune durée d’indisponibilité précise, n’ayant aucune certitude sur les délais de guérison de sa blessure. Le joueur de 25 ans a profité de la trêve internationale pour se soigner et se préparer à retrouver ses supporters.

Le retour de Balerdi

Selon les informations de RMC Sport, Leonardo Balerdi pourrait bientôt reprendre les matchs avec l’Olympique de Marseille. Le défenseur devrait être disponible pour le choc des Olympiques, le 22 septembre prochain. La possibilité d’un retour ce week-end, face à l’OGC Nice, n’est pas exclue. Le capitaine de l’OM est impatient, il veut fouler la pelouse du stade Vélodrome à nouveau et le plus tôt possible. Le dirigeants du club phocéen préfèrent néanmoins assurer le bien-être de l’international argentin et le faire revenir une semaine plus tard.

