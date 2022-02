OM : Le Sénégal veut récupérer Kamara !

Après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Égypte dimanche soir, le Sénégal tenterait désormais d’attirer dans leur rang des bi-nationaux. Parmi eux, le milieu de terrain olympien Boubacar Kamara.

Première étoile pour le Sénégal. Dimanche soir, les Lions de la Téranga ont remporté la première Coupe d’Afrique des Nations de leur histoire aux tirs au but face à l’Égypte. Un succès qui a vu deux joueurs marseillais récompensés : Cheikh Bamba Dieng et Pape Gueye.

Tout au long de la compétition, l’attaquant et le milieu de terrain ont eu la confiance de leur sélectionneur Aliou Cissé. En effet, les deux joueurs sont même entrés en jeu lors de la finale face à l’équipe de Mohamed Salah.

Le Sénégal aimerait attirer Kamara

Depuis leur sacre, la fédération sénégalaise aimerait désormais attirer de nouveaux joueurs au sein de leur sélection. À en croire les informations révélées par L’Équipe, ce sont des bi-nationaux qui évoluent en Ligue 1 qui seraient ciblés. Parmi eux, Sofiane Diop (AS Monaco) ainsi que Boubacar Kamara.

En effet, le milieu de terrain de l’OM dispose des nationalités françaises et sénégalaises et pourrait choisir les Lions de la Téranga s’il le souhaite. S’il a toujours été sélectionné avec toutes les catégories de jeunes en Équipe de France, Boubacar Kamara n’a jamais été appelé par l’Équipe de France A de Didier Deschamps. De plus, il garde un attachement particulier avec le Sénégal. Lors de leur victoire en finale dimanche dernier, le joueur de l’OM n’a pas caché sa joie chez lui en portant même un maillot de la sélection sénégalaise.

Kamara a démenti tout contact avec le Sénégal

En novembre dernier, Boubacar Kamara avait été interrogé sur le sujet. Le milieu de terrain olympien avait démenti les rumeurs et avait clairement fait savoir qu’il n’y avait eu aucun contact entre lui et les Lions de la Téranga.

« Je sais (qu’il y a la CAN) car Pape Gueye y va, en tout cas j’espère. En tout honnêteté, je ne sais pas s’ils m’ont contacté ou pas. A l’instant t, je ne peux pas répondre à cette question car cette épreuve n’est pas encore arrivée. Je ne sais pas quoi répondre à part vous dire que dans ma réflexion je n’ai même pas à y penser. Des contacts ? Avec moi en tout cas, non. Avec mon entourage, je ne sais pas. Peut-être qu’ils ne m’ont pas dit. Mais moi je n’ai pas eu de contact avec eux. » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse (30/11/2021)