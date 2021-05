OM : Le tacle de Cardoze à Jacques-Henri Eyraud !

Dans un entretien accordé à So Foot, Jacques Cardoze, nouveau directeur de la communication de l’OM n’a pas hésité à mettre un petit tacle à l’ancien président Jacques-Henri Eyraud !

Il y a quelques jours, Jacques Cardoze est devenu le nouveau directeur de la communication de l’Olympique de Marseille. Il a donné sa première interview à So Foot ce dimanche et s’est notamment exprimé sur la façon dont il a été recruté.

SON RECRUTEMENT A MARSEILLE, LES RENDEZ-VOUS AVEC MCCOURT ET LONGORIA…

« Pour ne rien vous cacher, j’étais très triste de ce qui s’est passé après les incidents à la Commanderie avec les groupes de supporters. J’ai donc écrit au groupe McCourt via la procédure d’embauche américaine afin de proposer mes services. Ma candidature est tombée à un moment où s’opérait une restructuration à la tête du club. J’ai ensuite vu Anne Méaux qui fait la communication de Frank McCourt avec son agence Image 7. Elle a validé mon profil. J’ai ensuite passé plusieurs entretiens aussi bien au sein du club à Marseille qu’aux États-Unis et donc en anglais avec les membres du groupe McCourt avant de m’entretenir avec Frank McCourt lui-même tout cela a duré plus de deux mois. Le point crucial, c’était l’entretien avec Pablo Longoria, tout s’est bien déroulé, le courant est tout de suite passé entre nous. Ce qui m’a étonné, c’est qu’il avait visionné plusieurs émissions avant de me recevoir et qu’il m’a dit qu’il aimait ma façon de faire. C’est quelqu’un de sérieux qui ne laisse rien au hasard. Pablo m’a dit qu’ils voulaient des gens 100 % passionnés autour de lui et je crois qu’il a perçu cette sincérité chez moi. » Jacques Cardoze – Source : So Foot (23/05/21)

Je suis content que les supporters eux-mêmes m’aient validé

Passionné par l’OM et supporters depuis plusieurs années, il avait même publié des tweets sur son compte qui ont été déterrés par les fans marseillais.

« Au moment où les supporters épluchaient mes messages, l’un d’entre eux m’a envoyé un message en me disant : « On est en train de faire un complément d’enquête sur vos tweets. » J’ai trouvé ça excellent. Ils ont retrouvé des messages que j’avais complètement oubliés comme un tweet d’encouragement à Gignac lors de sa dernière saison au club. Je suis content que les supporters eux-mêmes m’aient validé sur les réseaux sociaux, car j’ai vécu cette période avec un peu d’appréhension. » Jacques Cardoze – Source : So Foot (23/05/21)

Une tisane? Je n’ai pas besoin de tisane. (Rires.) J’ai envie de vivre ma passion à 100%

A la fin de l’entretien, So Foot lui a posé une question, faisant référence à une phrase de Jacques-Henri Eyraud devenue célèbre : La fameuse tisane ! A ça, il répond : « Une tisane? Je n’ai pas besoin de tisane. (Rires.) J’ai envie de vivre ma passion à 100%. » Un fan in a suit, un profil qui tranche totalement avec l’ancien président marseillais !