OM : « L’énorme montée en puissance d’Ünder se confirme »

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé face au TFC à Toulouse. Les marseillais ont été secoué par les toulousains avant de réagir. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Cengiz Ünder.

L’OM s’est imposé 2-3 face au TFC ce dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Après un but rapidement encaissé et une première mi-temps dominée par les toulousains, les hommes de Tudor ont su réagir lors du second acte. Un peu perdu pour sa première titularisation, Ounahi a été remplacé par Malinovskyi qui est venu fermer le couloir gauche. Les marseillais ont surtout retrouvé leur force collective et sont venus secouer le TFC. Mbemba, Under et Tavares ont retourné le match. Malgré tout, les locaux n’ont pas abdiqué et sous l’impulsion des remplaçants, Onaiwu a marqué le but du 2-3. Finalement, l’OM a conserver sa victoire et repris par la même occasion sa seconde place.

La note de Cengiz Ünder : 7/10

Son appréciation

« L’énorme montée en puissance d’Ünder se confirme

Après un début de saison compliqué, le Turc s’impose comme un pion essentiel du système d’Igor Tudor. Aussi à l’aise en piston droit que plus haut sur le terrain, l’ancien joueur de l’AS Roma est l’un des plus remuant de l’effectif. Il perturbe les défenses, monte le bloc mais a manqué d’efficacité devant le but depuis plusieurs semaines. Face à Toulouse, il a joué plus juste, choisissant mieux les moments pour frapper… Et cela a payé avec une magnifique volée du gauche qui a trompé Dupé pour reprendre l’avantage. Un but très important qui confirme la belle montée en puissance d’Ünder sous les ordres de Tudor ! «

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Dans un rôle hybride de deuxième attaquant, l’international turc a essayé d’amener de la percussion mais il a d’abord été brouillon. Plus juste en seconde période, il a marqué sur une belle reprise du gauche pour redonner l’avantage à l’OM (60e). Remplacé par GUENDOUZI (72e), à l’origine du but de Nuno Tavares (78e). Maxifoot 6.5/10 de la disponibilité, de nombreux centres dans la boîte mais aussi et surtout beaucoup de déchet en première période. Puis le réveil au retour des vestiaires avec un centre long judicieux sur le corner amenant le premier but et une reprise de volée précise pour faire le break dans la foulée. Footmercato 6,5/10 après une première période bien compliquée, où il a alterné entre jeu forcé et présence discrète, il a connu un solide réveil en seconde mi-temps. Il semblait même quelque peu agacé sur certaines décisions arbitrales de Madame Stéphanie Frappart. Averti à la 54e minute. Auteur d’un formidable but pour mettre l’OM devant au score (60e), le Turc a clairement connu deux matchs en un mais une chose est certaine : il a été décisif

« C’était une belle victoire contre une équipe de Toulouse fantastique.Je l’ai dit aux joueurs à la mi-temps, si on veut gagner on doit être très bons. Ce qu’on a fait une première ce n’était pas suffisant parce qu’ils sont bons physiquement mais aussi psychologiquement. On doit être très forts et moi j’étais confiant et je pense qu’on a fait une très bonne seconde période. J’aime ce genre de victoire quand vous êtes menés et vous renversez le match; C’est bien parce que ce n’était pas facile et on doit continuer à gagner parce que les autres équipes ont gagné en haut du classement. C’est bien de gagner comme ça pour préparer le match de dimanche prochain. Bien sûr le match face à Paris est un match spécial, cela nous a donné de la confiance de les battre en coupe de France, mais cela ne change rien. Je ne sais pas qui sera présent du côté du PSG, à cause de certaines blessures mais doit répéter ce type de match ». Igor Tudor – Source : Prime Video (20/02/2023)