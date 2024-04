OM – Lens (Ligue 1): à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Olympique de Marseille accueillera le RC Lens ce soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

Après avoir enchaîné cinq défaites consécutives, l’OM de Jean-Louis Gasset s’est qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa en s’imposant face à Benfica (1-0, 4-2 t.a.b.). Les Olympiens viennent d’enchaîner deux nuls en championnat face à Toulouse et Nice (2-2). L’infirmerie marseillaise est pleine avant ce match mais pourrait se vider quelque peu avec notamment le retour dans le groupe d’Ismaïla Sarr. Quentin Merlin devrait quant à lui être trop juste, tandis que Chancel Mbemba souffre d’une blessure au ménisque. Bilal Nadir, Valentin Rongier, Bamo Meïté et Emran Soglo sont également forfaits. Faris Moumbagna est quant à lui suspendu après son expulsion face à Nice.

« On croit encore en une qualification en Ligue Europa »

Interrogé en conférence de presse ce samedi, Samuel Gigot a évoqué le match face à Lens et la possibilité d’aller chercher une 6e ou 7e place pour l’OM. « On croit encore en une qualification en Ligue Europe, tout est encore jouable. Il faut gagner dimanche contre Lens. On aurait aimé l’emporter face à Nice, on a eu les opportunités. C’est encore possible. (…) Lens est une très belle équipe athlétique qui a beaucoup de qualité. Il faut avoir un bel état comme face à Nice. Lens est vraiment une bonne équipe. »

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – Lens ?

L’OM affronte Lens ce soir . Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir OM – Lens en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Prime Video. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Video.

Vers un 4-2-3-1 ?

LopezClauss Balerdi Gigot GarciaVeretout Kondogbia Aubameyang Harit HenriqueNdiaye

