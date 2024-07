OM : l’entrainement à repris, des retours, des absents à noter !

L’Olympique de Marseille a repris l’entraînement collectif ce lundi à la commanderie. Premier entraînement pour le nouveau coach de l’Olympique de Marseille Roberto derby. Deux absents côté marseillais.

🇮🇹 Mister De Zerbi à l’entraînement ce matin ! #1 de la saison 2024/2025 pic.twitter.com/9QXIcE3FTZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 8, 2024

Alors que la saison de Ligue 1 débute le week-end du 16 août, l‘Olympique de Marseille a repris l’entraînement collectif. Premier entraînement pour le nouveau coach, Roberto De Zerbi. L’occasion de faire connaissance avec son effectif même s’il pourrait bouger d’ici la fin du mercato estival. Une opportunité aussi de commencer imposer sa vision de jeu à son équipe. Deux absences sont à noter parmi l’effectif marseillais Valentin Rongier et Samuel Gigot n’ont pas participé à la reprise de l’entraînement collectif. Les deux joueurs sont en soins.

Giovanni Rossi, le nouveau conseiller du technicien italien mais aussi le nouveau coordinateur sportif, Aziz Mady Mogne étaient présents. A noter la présence de la recrue Lilian Brassier, mais aussi les retour de prêts Pol Lirola et François Mughe. De plus, selon la Provence, « Konrad de la Fuente et Jordan Amavi, eux aussi de retour de prêt, ont commencé l’entraînement à part, avant que l’ensemble du groupe ne les rejoigne. »

🇪🇸Pol Lirola est bien à l’entraînement ! #OM pic.twitter.com/WvxmPRuU7J — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 8, 2024

