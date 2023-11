OM : Les choix forts de Gattuso en défense, déjà une première victime?

Gennaro Gattuso a changé à plusieurs reprises sa défense depuis son arrivée. Entre blessure et suspension, il a enfin tous ses centraux disponibles. Pourtant, il devrait faire un choix qui surprendra les supporters.

Depuis son arrivée, Gattuso a fait confiance à Mbemba, Balerdi et Gigot dans différents matchs. Le coach italien n’a pas vraiment établi de hiérarchie claire dans le secteur de la défense centrale. Pourtant, d’après les informations du journal L’Equipe, un duo est en train de prendre du terrain.

Gigot sur le banc?

Blessé il y a quelques semaines, Samuel Gigot est revenu dans le onze mais est sorti avec des crampes face au LOSC. Ce jeudi contre l’AEK, il n’a pas été aligné et c’est la charnière Mbemba – Balerdi qui semble avoir gagné la confiance du coach. L’Equipe explique ce dimanche à quelques heures du déplacement à Lens que le Français devrait être sur le banc.

Malgré l’intensité qu’il met dans les matchs, les qualités combattives que peuvent lui trouver les supporters marseillais, Samuel Gigot devrait être mis de côté une nouvelle fois par l’entraîneur au profit de Balerdi, souvent critiqué. Le quotidien sportif a contacté son entourage qui affirme que Gigot ne se voit jamais comme un titulaire indiscutable et qu’il continuera à se battre pour reprendre sa place.

Avec une défense à 5 on pourrait peut-être créer plus d’espaces

Gattuso en conférence de presse sur une possibilité de jouer à 5 centraux : « On peut tout faire dans la vie… On pourrait passer à 5, mais ce n’est pas le cas pour l’instant. Mes latéraux doivent pouvoir attaquer et défendre. Avec une défense à 5 on pourrait peut-être créer plus d’espaces, mais je suis très satisfait de l’équipe dans son système actuel. Avoir des alternatives est positif, mais avec le matériel que j’ai je pense que nous allons rester ainsi. Vous pourrez me poser la question plus tard, j’espère ne pas y avoir recours. J’ai 4 défenseurs centraux de grande qualité. Je ne donnerais pas de détails sur la compo pour demain. C’est à moi de faire l’équipe. Concernant Meité, je le félicite. Je sais qu’il fera un grand match si jamais il doit jouer demain »