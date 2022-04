OM: Les confidences de Bosz sur Sampaoli

Après la défaite contre le Feyenoord (2-3) hier soir, les marseillais se lèvent avec la gueule de bois. Pourtant, il va falloir se remobiliser rapidement car dimanche, l’OM accueille l’OL pour un « olympico » qui s’annonce bouillant. Auteur d’une saison plutôt mitigée à la tête de Lyon, Peter Bosz a tout de même tenu à rendre hommage à son homologue marseillais.

Enchainer en championnat pour oublier la déconvenue européenne. Après la défaite de l’Olympique de Marseille hier au Feyenoord Stadium en demi-finale de Conference League, les olympiens vont retrouver le championnat ce dimanche contre l’Olympique Lyonnais pour un « olympico » déterminant. Même si Lyon ne représente pas une menace directe au classement pour les marseillais, une victoire semble obligatoire pour conforter la deuxième place à 4 journées de la fin.

À lire également : OM : Gerson, homme fort !

De son côté même si ils semblent hors course, les lyonnais vont tout faire pour venir chercher les 3 points au Vélodrome et se donner l’espoir de rêver à une place européenne. Le match s’annonce donc très ouvert avec deux entraineurs passionnés qui prônent le jeu offensif. En conférence de presse ce vendredi, Peter Bosz a tenu à rendre hommage à Jorge Sampaoli avant leur affrontement sur le banc :

« J’aime beaucoup Sampaoli . Je me souviens quand il était sélectionneur du Chili , son équipe était très agressive, avec un pressing devant. Quelle énergie ! Et quel pressing là-bas. J’ai eu l’un de ses joueurs pendant trois ans, qui me parlait beaucoup de Sampaoli . Il a beaucoup de tactiques différentes, il est très intéressant. A l’image du gardien, de son arrière droit qui devient milieu défensif. Il y a plein d’exemples. Je ne peux pas parler avec lui, car je ne parle pas espagnol et lui ni français ni anglais. Mais c’est un bon entraîneur, il faut le dire. » Peter Bosz – Source : Conférence de presse d’avant-match (29/04/2022) Sampaoli inquiet avant l’Olympico !

Après la défaite contre le Feyenoord hier, l’entraineur argentin s’est montré préoccupé par la forme et la fraicheur de ses joueurs. En effet, depuis près de 2 mois, l’OM joue tous les trois jours et le match d’hier qui a été très disputé risque de laisser des traces. C’est en tout cas ce qu’à laissé entendre Jorge Sampaoli :

« Ce match peut-il laisser des traces physiques et mentales ? Oui car ça a été un match très disputé et engagé. On va jouer dès dimanche un match très important. Mais je suis persuadé que ça a été une grande usure physique pour les deux, car ça a été match d’une grande intensité physique. » Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse (28/04/2022) À lire également: OM : Caleta Car peut-il s’en remettre ?