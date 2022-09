OM : Les confidences de Longoria sur l’arrivée de Tudor…

Dans une interview d’une dizaine de minutes diffusée hier soir dans le Canal Football Club, Pablo Longoria est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à nommer Igor Tudor entraîneur à l’intersaison. Il explique que cette nomination s’inscrit dans une dynamique plus large de changements globaux dans le club et qu’il comprend les sifflets du début de saison vis-à-vis du technicien croate.

Prendre les valeurs de la Juventus

Lors d’un entretien accordé au Canal Football Club, Pablo Longoria a expliqué les raisons de la nomination d’Igor Tudor au poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Un choix lié à leurs passages respectifs à la « Vieille Dame » et d’apporter une culture plus « travailleuse » dans la cité phocéenne :

« Pourquoi avoir choisi Tudor ? La première chose, son style de jeu. On regardait tous les week-ends Vérone. La deuxième, après la première conversation, il a nous a dit : ‘Vous êtes d’accord avec moi ? Car vous devez me supporter’. Ça m’a rappelé ma période à la Juventus. C’était comme chercher et prendre les valeurs à la Juventus qui étaient importantes pour avoir des résultats, et c’était le bon moment pour changer la culture et la mentalité du club ». Source : Pablo Longoria – Canal Football Club du 07/09/2022

Interrogé sur les sifflets du Vélodrome à l’égard d’Igor Tudor lors de la première journée de Ligue 1, le président olympien s’est montré compréhensif :

« Je peux comprendre les supporters. Tu es qualifié pour la Ligue des Champions, l’entraîneur part. Un entraîneur arrive sans un grand CV, c’est la vérité, mais on voulait un entraîneur qui n’utilisait pas l’OM. On voulait un entraîneur qui voulait grandir avec le projet » Source : Pablo Longoria – Canal Football Club du 07/09/2022

