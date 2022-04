OM: Les éloges d’un international français envers Saliba

William Saliba a fait ses débuts avec l’Equipe de France lors de cette trêve internationale, grâce à ses bonnes performances avec l’OM. Pour Eliaquim Mangala, le défenseur a fait le bon choix en s’engageant avec le club marseillais…

Pablo Longoria aimerait bien faire signer William Saliba définitivement à l’OM. Mais c’est Arsenal qui a les cartes en main, même si Saliba aurait des exigences avant les échéances internationales à venir. Mais pour l’international français, Eliaquim Mangala est au bon endroit à Marseille…

La Premier League c’est vraiment spécial– Mangala

« Saliba joue dans une équipe huilée, forte collectivement et avec des principes de jeu. Du coup, certaines individualités ressortent ». Il considère qu’il doit rester dans ce type de cadre : « La Premier League, c’est vraiment spécial. Il y a plus d’engagement. Tu joues à Brighton ou Burnley, c’est la guerre ! Le plus important pour lui, c’est d’être dans un environnement qui lui permette de grandir et, surtout, d’enchaîner les matchs. C’est où tu apprends le plus quand tu es jeune. La preuve : le fait de jouer à Marseille l’a mené en équipe de France.. » Eliaquim Mangala— Source: Le Progrès (02/04/22)

Saliba respire une sérénité extraordinaire que je n’ai pas vue depuis Laurent Blanc

« Ce qui est paradoxal avec Varane, c’est qu’il est très fort à 20-25 mètres de son but, c’est d’ailleurs pour ça qu’il était exceptionnel au Mondial en Russie. Son envergure lui permet d’occuper plus d’espace. Et en réalité, là où il est le plus en difficulté, c’est sur ses qualités premières en vitesse. Il est rapide, mais il a un problème d’anticipation et de concentration. Au moment où Varane sort contre l’Afrique de Sud (5-0), l’équipe de France mène 3-0, Saliba passe dans l’axe, monte d’un cran et la France met deux buts. Il intercepte un nombre de ballons incroyable. Il est plus petit, il n’a pas l’envergure de Varane, mais il respire une sérénité extraordinaire que je n’ai pas vue depuis Laurent Blanc. Il faut ouvrir un débat Varane. Mais Didier Deschamps ne le fera pas. » Thibaut Leplat – Source: RMC (30/03/2022)

« William Saliba a été appelé en dernière minute pour pallier au cas de Covid de Benjamin Pavard. On connait les états de service du Marseillais, auteur d’une très bonne saison avec l’OM même s’il a récemment connu quelques difficultés en étant aligné sur un côté par Jorge Sampaoli. Pour moi, ce n’est pas vraiment une surprise. L’ancien Stéphanois a l’avenir devant lui. Comme son ancien comparse Wesley Fofana, ils sont amenés tous les deux à se retrouver régulièrement dans le groupe France à l’avenir. Le joueur prêté par Arsenal a pris un peu d’avance mais je pense que l’autre ancien Vert, qui revient tout juste de blessure à Leicester, le rejoindra assez vite pour le plus grand bonheur de l’ASSE. » Denis Balbir – Source : But Football Club (28/03/22)