OM : Les MTP dézinguent la direction et demandent le départ de deux joueurs… Un seul homme est apprécié !

Les groupes de supporters devaient rencontrer la direction du club olympien à l’occasion des traditionnels vœux, ils ont refusé d’y aller. le groupe des MTP a publié un communiqué au vitriole…

Les MTP ont affiché leur colère envers la direction Eyraud mais aussi les deux « stars » de l’effectif Dimitri Payet et Florian Thauvin. Dans ce communiqué corrosif, le seul homme salué pour son travail est Pablo Longoria, « qui arrive dans cette situation anarchique à nous faire venir un véritable buteur ». Pour le reste, c’est l’exaspération qui prédomine…

« Gérer un club populaire comme l’OM ne peut se résumer à gérer ça comme un quotidien hippique. À croire que cette direction se permet de nous expliquer comment nous devons supporter notre équipe. (…) Payet et Thauvin, barrez-vous loin de ce club. L’un est « marseillais à vie » mais sur le terrain et surtout en dehors, ce n’est rien d’autre qu’un enfant gâté qui se prend pour un autre. Le deuxième se permet de ne plus jouer au football, car la prolongation proposée par l’OM ne lui convient pas. Continue avec tes prestations ridicules et en fin de contrat, c’est à l’US Pantoufle que tu vas te retrouver et là, tu pourras échanger ton maillot avec l’ennemi. Messieurs les stars de wish, prenez vos affaires et barrez-vous loin de ce club, vous ferez du bien à toute une ville. (…) Nous en voulons à une direction aveugle et bornée qui nous ridiculise de jour en jour. C’est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas nous rendre à la réunion prévue ce lundi pour avoir les vœux de la direction. Ce n’est pas des vœux que nous voulons, c’est des hommes sur le terrain avec de l’envie, de la grinta et de la fierté de porter ce maillot. » MTP – Source: Twitter (24/01/2021)