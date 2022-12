OM : Les premières images de la reprise !

Si 5 joueurs participent à la Coupe du Monde (Guendouzi, Veretout, Simon, Dieng et Gueye) et que Gerson n’est pas encore rentré à Marseille, le reste du groupe a repris le chemin de l’entrainement. L’OM a diffusé sur ses réseaux sociaux les premières images de cette reprise.

De retour au travail 😁💼 pic.twitter.com/BQWm63EV0W — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 30, 2022

Après 16 jours de repos en raison de la #FIFAWorldCup, 𝗻𝗼𝘀 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 ont repris le chemin du centre RLD pour le retour à l’entraînement 🏋️‍♂️🔙 pic.twitter.com/Hte5Tu7Eed — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 1, 2022

Les joueurs d’Igor Tudor ont effectué leur retour à la Commanderie ce lundi. Igor Tudor leur avait accordé 2 semaines de vacances à ceux qui ne participent pas à la Coupe du Monde. Ils reprendront ce lundi au centre RLD, avant un stage à Marbella à partir du 4 décembre, avec 3 matchs amicaux de prévus.

Reprise au centre RLD le 28 novembre

Stage en Espagne à Marbella à partir du 4 décembre au 11 décembre (2 matches amicaux sur place)

20 décembre : match amical contre le Nîmes Olympique

OM – Toulouse le 28 décembre

Avant ce déplacement à Monaco, Igor Tudor avait été interrogé par notre journaliste Mourad Aerts sur le programme de l’OM pendant la coupe du monde.

Il y aura des matchs amicaux

« On fera la première partie de la trêve internationale. Ensuite on ira en Espagne pendant quelques jours et il y aura des matchs amicaux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)