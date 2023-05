OM : Les probables titulaires face à Lens !

Ce soir l’OM affronte le RC Lens au Stade Bollaert à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. Voici le onze que pourrait aligner l’entraineur du club marseillais Igor Tudor pour ce match décisif.

Après 3 victoires de suite face à Troyes, Lyon et Auxerre, l’OM reste deuxième avec un point d’avance sur son adversaire. L’entraîneur olympien Igor Tudor dispose d’un groupe presque au complet pour cette rencontre comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Harit et Ounahi sont toujours blessés, Bailly est incertain.

Le coach olympyen devrait ainsi aligner un onze de départ relativement classique à l’extérieur. Vitinha devrait retourner sur le banc et laisser sa place d’attaquant à Sanchez. Reste à savoir qui sera aligné derrière lui avec Under ? Guendouzi pourrait faire son retour dans le onze. Autre incertitude, le poste de défenseur droit ou MBemba a fait son retour face à l’AJA. Balerdi peut-il être aligné à l’extérieur ?

Lopez

Mbemba (ou Balerdi) – Gigot – Kolasinac

Kaboré – Rongier – Veretout – Clauss

Under – Guendouzi (ou Malinovkyi)

Sanchez

En conférence de presse ce jeudi, Igor Tudor a évoqué les quelques similitudes qui existent entre les deux équipes, même si il voit aussi des différences : « On a la même énergie, la même envie de jouer un football offensif. Eux font un pressing un peu plus en zone. Il y a beaucoup de course et beaucoup de fluidité dans le jeu, mais il y a quand même des différences entre les deux équipes. » Tudor évoque aussi l’importance de cette rencontre face au 3e de Ligue 1: « Je n’ai jamais prononcé le mot ‘finale’. Les joueurs sont au courant que ce sera un gros match. Ils ne se sont jamais aussi bien entraînés. C’est une belle sensation de voir autant d’investissement à l’entraînement. Ce sont des points importants, mais pas encore décisifs. Il reste encore 15 points en jeu. »