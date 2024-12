OM : les probables titulaires face à Monaco !

L’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco ce dimanche 1er Décembre au stade Vélodrome pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Voici le onze que devrait aligner Roberto De Zerbi face à l’équipe de la principauté.

La semaine dernière, les olympiens se sont remis dans le droit chemin après leur défaite avant la trêve internationale contre Auxerre (1-3), grâce à une très belle victoire à l’extérieur contre Lens (1-3). Une victoire qui a permis aux hommes de Roberto De Zerbi de rester aux contacts de l’ASM, 3 points devant. La formation entrainé par Adi Hütter devra faire sans Krépin Diatta, blessé aux adducteurs, ni Lamine Camara, malade.

Harit, Cornélius et Lirola blessés

Pour Roberto De Zerbi, Carboni, Blanco et Moumbagna restent des blessés de longue date, auxquels il faut ajouter les forfaits d’Amine Harit et Derek Cornelius mais aussi de Pol Lirola !

Rowe, Kondogbia et Merlin alignés ?

Rulli sera titulaire dans les buts, avec une défense centrale probablement composée de Balerdi et Kondogbia (Brassier reste une option). Lirola est forfait et donc Murillo devrait animer le côté droit, tandis que Merlin devrait retrouver une place de titulaire sur le côté gauche. Højbjerg et Rabiot, incontournables, tiendront le cœur du jeu aux côtés de Valentin Rongier, qui sera le troisième milieu de terrain comme l’a confirmé Roberto De Zerbi en conférence de presse ce samedi. Greenwood, Rowe et Maupay devraient quant à eux débuter sur le front de l’attaque olympienne.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Balerdi (cap), Kondogbia, Merlin – Rabiot, Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Rowe, Maupay

En conférence de presse ce samedi, le technicien italien a évoqué ce qu’il attendait de ses joueurs pour le choc de ce dimanche soir :

« On ne va pas jouer le contre. L’objectif est de jouer beaucoup mieux que ce qu’on a fait jusqu’à présent. je ne sais pas si on y arrivera comme mes équipes dans le passé et je ne veux pas faire un copié collé de ce que j’ai fait avec Brighton. je ne cherche pas à faire exactement la même chose mais il y a des caractéristiques similaires et je veux qu’on soit plus dominants. »

