OM: les probables titulaires face à Montpellier

L’Olympique de Marseille recevra Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Voici le onze que pourrait aligner Jean-Louis Gasset pour cette rencontre.

L’OM a retrouvé le goût de la victoire ce jeudi face au Shakhtar Donetsk (3-1). Le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset espérera conforter ce petit renouveau face à Montpellier dimanche, alors que ses joueurs ne se sont plus imposés en Ligue 1 depuis le 17 décembre dernier. Côté blessés, Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Nadir et Murillo sont aussi indisponibles, tandis que Jonathan Clauss est suspendu. À noter le retour dans le groupe olympien de Pape Gueye.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Garcia, Mbemba, Gigot Meïté et Merlin. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout et d’Harit. Le duo Aubameyang-Moumbagna pourrait être reconduit en attaque.A LIRE AUSSI: OM: Aubameyang rend hommage à Gattuso !

3-5-2 avec la titularisation de Garcia ?

Lopez Mbemba Gigot Meïté Garcia Veretout Kondogbia Merlin Harit Aubameyang Moumbagna



Gasset compte sur Pape Gueye

#Gasset sur #Gueye: « J'ai dit à la direction si vous me demandez de remplir une mission, j'aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Gueye est disponible et dans le groupe pour dimanche. » #OMMHSC #OM #TeamOM #liveFCM

Présent en conférence de presse ce samedi avant la réception de Montpellier, Jean-Louis Gasset a mis au point la situation de Pape Gueye. Le technicien français compte bel et bien sur son joueur. « J’ai dit à la direction que si vous me demandez de remplir une mission, j’aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Gueye est un très bon joueur. Il est disponible et dans le groupe pour dimanche », a affirmé l’entraîneur marseillais.

À noter que l’international sénégalais est apparu à seulement trois reprises cette saison sous le maillot olympien en raison de sa suspension de 4 mois. Le milieu de terrain a ensuite été mis au placard par son club cet hiver, pour forcer son départ.

