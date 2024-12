OM : les probables titulaires face à Saint Étienne !

L’Olympique de Marseille se déplace une nouvelle fois à Saint Étienne ce dimanche 22 Décembre, cette fois-ci pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Voici le onze que devrait aligner Roberto De Zerbi face aux verts.

La semaine dernière, les olympiens ont concédé un match nul frustrant à domicile contre le LOSC de Bruno Genesio (1-1). Un match nul qui leur suffit cependant pour garder leur place de dauphin du PSG pendant les fêtes, grâce aux deux matchs nuls de suite des monégasques. Ce match au Chaudron est donc crucial pour les olympiens afin de finir l’année civile sur une bonne note mais également pour entamer de la meilleure manière possible cette Coupe de France, véritable objectif du club cette saison.

Lirola et Koum absents du voyage

Pour Roberto De Zerbi, Carboni, Blanco et Moumbagna restent des blessés de longue date. À cette liste s’ajoutent Pol Lirola, victime d’une fracture costale droite, et Alexis Koum, qui souffre d’une lésion aux ischio-jambiers. Rabiot, absent de l’entraînement vendredi est finalement du déplacement dans le Forez.

Garcia et Wahi de retour !

Cependant, des nouvelles plus positives viennent des récupérations de deux joueurs. Ulisses Garcia et Elye Wahi, tous deux remis de leurs blessures, ont retrouvé le groupe et devraient être disponibles pour le déplacement à Saint-Étienne, offrant ainsi à l’entraîneur des solutions supplémentaires dans les semaines à venir.

Face à ces absences, l’OM devra adapter son équipe pour la confrontation en Coupe de France, avec l’espoir que les joueurs disponibles sauront répondre présents pour passer l’obstacle stéphanois.

Brassier et Nadir alignés ?

De Lange sera titulaire dans les buts, avec une défense centrale probablement composée de Balerdi et Kondogbia (ou Brassier qui pourrait se relancer). Lirola est forfait et donc Murillo devrait animer le côté droit, tandis que Merlin devrait prendre une place de titulaire sur le côté gauche à la place de Garcia. Højbjerg devrait prendre la 1ère place au milieu tandis que Rabiot, absent de l’entraînement vendredi à cause d’un état grippal pourrait démarrer sur le banc ce qui pourrait donner des minutes à Bilal Nadir ou Ismaël Koné. Valentin Rongier, en forme ces dernières semaines, sera très certainement reconduit comme le troisième milieu de terrain du 11. Greenwood, Henrique (ou Rowe) et Maupay débuteront sur le front de l’attaque olympienne.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : De Lange – Murillo, Balerdi (cap), Kondogbia (ou Brassier), Merlin – Rabiot (Nadir-Koné), Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Henrique (ou Rowe), Maupay

En conférence de presse vendredi, le technicien italien a rappelé l’importance de cette coupe pour le club :

« On y tient beaucoup. On sait qu’on n’a pas gagné la coupe depuis 1989. C’est important pour nous et les supporters. Il n’y a pas de différence entre le championnat et la coupe. On tient beaucoup à la coupe de France.«

