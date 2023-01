OM: Les probables titulaires marseillais face à Lorient

A 19h00 ce samedi, l’Olympique de Marseille reçoit pour le compte de la 19e journée de championnat. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

L’OM est sur une série de 6 victoires consécutives en L1 et Coupe de France. Igor Tudor doit faire avec plusieurs absents dans son groupe, en effet Bailly et Tavares sont encore suspendus, Clauss est toujours forfait (adducteurs) tout comme Harit (genou). Par contre, Dimitri Payet devrait faire son retour.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts, devant lui la défense devrait être composée de Mbemba, Balerdi et Gigot. Kolasinac devrait occuper le couloir gauche, Kaboré le droit. L’habituel duo Veretout / Rongier sera vraisemblablement aligné au milieu. Devant, Guendouzi sera en balance avec la recrue Malinovskyi accompagné par Under et Sanchez.

Le onze probable face à Lorient :

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Kaboré Rongier Veretout Kolasinac

Under Guendouzi

Sanchez

Ce sera un match dur mais on veut continuer sur cette lancée

« J’espère qu’ils ne nous créeront pas de problèmes. J’ai beaucoup de respect pour cette équipe qui est forte en contre-attaques. Il ne faut pas qu’on se repose sur nos lauriers. Nous allons jouer contre équipe qui pratique un bon football. On est meilleur qu’eux. Notre objectif est de gagner. Au Vélodrome on est 11+1 comme on dit en Turquie. On espère faire une grande performance et poursuivre notre série de victoires. Ce que je peux dire c’est que je suis très content de notre dernier match. On a réussi à faire ce qu’on voulait sur le terrain. On avait de la conviction. Les analyses, les grands programmes, je ne pense pas que ce soit ça qui compte. Ce qui compte c’est l’entraînement et le match de demain. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (09/01/2023)