OM : L’étonnant défenseur marseillais qui a impressionné ce buteur de L1

Défenseur de l’Olympique de Marseille cette saison, Eric Bailly n’a pas franchement brillé durant son prêt. Pourtant, il est le défenseur qui a causé le plus de problème à un attaquant de Ligue 1 !

Malgré son prêt peu concluant à l’Olympique de Marseille, Eric Bailly aura montré quelques petites choses intéressantes sur le terrain avant d’être bloqué par les blessures et par un gros manque de rythme. Pourtant, il a été cité par l’un des attaquants de Ligue 1 dans un entretien accordé au média du championnat français. Elye Wahi, buteur du MHSC a affirmé qu’Eric Bailly était le défenseur le plus robuste contre lequel il a joué cette saison.

« L’adversaire le plus fort? Au risque de surprendre, je dirais Eric Bailly (vs OM, le 2 janvier 2023). Il a une grosse expérience et il est bon un peu partout. Cela avait été très dur pour moi contre Marseille, a expliqué l’attaquant aux 17 buts cette saison en Ligue 1. La meilleure ambiance? Il y en a beaucoup en Ligue 1 Uber Eats ! Je pense à celle de Lens et aussi à Marseille. Jouer dans ces stades où il règne une telle ferveur, ça fait vraiment quelque chose ! »

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Tudor? Il faut qu’il parte »

😢 Son pire souvenir ?

⚽️ Son plus beau but ?

😍 Son meilleur souvenir ?

🆚 Adversaire le plus fort ?

🏟️ La meilleure ambiance ? 💬 @WahiElye nous dit tout ⤵️https://t.co/S82sY5iAtZ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 30, 2023

Bailly, c’est un échec industriel

En mars dernier, notre invité Jérémy Attali-Pietri s’est exprimé sur la situation actuelle d’Eric Bailly. Le journaliste du site Actu.fr a été surpris de voir le salaire du défenseur, surtout avec le temps de jeu qu’il a cette saison. « L’OM à amortit beaucoup de mauvaises dépenses donc ils peuvent se permettre d’offrir ces salaires. Je suis étonné que Veretout gagne plus que Sanchez. Au regard de la carrière du joueur et du fait qu’il arrive de l’Inter Milan, je m’attendais à ce qu’il soit le joueur le mieux payé de l’effectif. C’est là qu’on voit que Bailly est un échec industriel. Sortir autant d’argent pour un joueur qui joue une fois tous les six mois, c’est une erreur. Je ne suis pas extrêmement choqué quand je regarde les salaires des autres joueurs de l’OM. Under et Malinovskyi viennent de Série A, ça se paye bien. Mbemba arrive du Portugal avec toute son expérience, il faut bien le payer aussi. Vitinha est peut-être un peu haut mais il était courtisé sur le marché. »