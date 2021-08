OM : « L’idée de Sampaoli est de mettre un maximum de joueurs offensifs ! »

Après être restés invaincus lors de la préparation estivale, les joueurs de Jorge Sampaoli commencent à trouver des automatismes ensemble match après match. À trois jours de la reprise, les supporters sont optimistes. Dans cet extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Mourad Aerts a tenté de nous expliquer l’idée de jeu de Jorge Sampaoli !

Auteur d’une bonne préparation, l’OM version Jorge Sampaoli commence à se façonner. Invaincus lors des sept matches de préparations (cinq victoires et deux matches nuls), la mayonnaise semble avoir pris entre les « anciens » et les nouveaux arrivants du mercato estival. Comme on a pu le constater, le technicien argentin utilise un système hybride. En phase offensive, l’équipe évolue avec trois défenseurs centraux et des pistons collés sur les côtés. En phase défensive, l’équipe évolue avec une ligne de quatre défenseurs. En l’absence de latéral droit dans l’effectif, ce sont Valentin Rongier ou Boubacar Kamara qui ont dépanné à poste là. Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi, Mourad Aerts a tenté d’expliquer l’idée de jeu de Jorge Sampaoli.

Je pense que l’idée de Sampaoli, c’est de mettre un maximum de joueurs offensifs – Mourad Aerts

« On se pose beaucoup de questions sur le fameux arrière droit. En fait, moi je pense que l’idée de Sampaoli, c’est de mettre un maximum de joueurs offensifs. Que même Luan Peres ou William Saliba puisse essayer d’apporter, même si t’as qu’un seul pur défenseur central c’est pas grave, tous à l’attaque. Après il y a des mécanismes pour essayer de gérer les transitions. Par exemple, c’est pour ça que pour Rongier à mon avis dans sa tête, il (Sampaoli) doit se dire « C’est une bonne affaire que je fais là au moins j’ai un joueur en plus qui peut aller attaquer puis au pire je le fais redescendre ». Faut voir si ça va tenir, mais en tout cas dans l’idée je pense que Sampaoli il est vraiment dans cette idée où on envoie plein de joueurs attaquer. Ça ne me déplait pas, je préfère plutôt l’attaque que la défense. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (02/08/2021)

C’EST UNE ÉQUIPE VERSATILE. SAMPAOLI A TOUJOURS ÉTÉ REMARQUÉ POUR LA VERSATILITÉ DE SES ÉQUIPES – PABLO LONGORIA

« Naturellement, depuis que Jorge Sampaoli est arrivé, on a commencé à projeter l’équipe de cette saison. On avait dit dans plusieurs conférences de presse que le vrai OM de Sampaoli commencera pendant la saison qui arrive. C’est une équipe versatile. Sampaoli a toujours été remarqué pour la versatilité de ses équipes. Lors de la construction de l’effectif, on doit s’adapter de la meilleure façon possible à l’engagement du coach et à la façon dont il veut jouer. Anticiper la façon dont il va jouer, ce n’est pas mon discours, c’est le discours du coach. Vous pourrez lui demander dès que vous aurez la possibilité de lui parler. Notre responsabilité, c’est surtout de recruter des joueurs pour donner au coach toutes les possibilités afin qu’il développe son idée de jeu. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (08/07/2021)