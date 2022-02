OM : L’importance de Kamara dans l’équilibre défensif

Extrait du dernier Débat Foot Marseille, Jean Charles De Bono explique pourquoi Kamara est un plus et comment cela aide Luan Peres sur le terrain…

Suspendu lors du quart de finale de Coupe de France face à Nice mercredi soir, Boubacar Kamara n’a pas pu prendre part à la rencontre. Pour pallier son absence, Jorge Sampaoli a finalement opté pour Valentin Rongier puisque Pape Gueye était lui aussi absent.

Toutefois, l’ancien milieu de terrain nantais a rencontré de nombreuses difficultés à ce poste. À quelques mois de la fin de son contrat, alors qu’il n’a toujours pas prolongé, Boubacar Kamara montre qu’il est indispensable dans l’effectif de Jorge Sampaoli.

Lorsque l’on perd le ballon, Kamara vient se mettre entre les deux défenseurs centraux – Jean-Charles De Bono

Dans notre dernier Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono est revenu sur l’importance du minot olympien dans le système mis en place par le technicien argentin. Selon lui, le positionnement de Boubacar Kamara permet d’aider Luan Peres.

« Pourquoi Kamara est si important que ça à la perte du ballon ? Parce que tu parlais de Luan Peres. Lorsque l’on perd le ballon, Kamara vient se mettre entre les deux défenseurs centraux. Il décale un petit peu Peres. Ce qui veut dire que la surface qu’il a à défendre est réduite parce que tu te retrouves à 5, dans une cuvette. C’est-à-dire que sa surface est réduite, il a moins d’efforts à faire. Quand il n’y a pas Kamara, il a la largeur à couvrir et là il est en pleine difficulté. C’est un aspect tactique que j’essaye de faire comprendre. C’est à dire que quand tu défends sur 40 mètres ou 30 mètres de largeur, c’est plus difficile de courir après un adversaire. Quand tu défends à 5 sur 10 mètres, c’est plus facile. Tu as moins d’efforts à faire, tu es mieux situé et tu as une couverture centrale. Là, contre Nice, elle n’y était pas. » Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille (10/02/2022)

Je reste concentré sur le terrain — Kamara

En zone mixte après le nul face au LOSC au Vélodrome le 16 janvier dernier, le milieu défensif avait répondu brièvement aux questions des journalistes. Le défenseur de formation s’était encore une fois montré évasif sur son avenir. Il avait surtout affirmé qu’il restait concentré sur le terrain et sur sa vie de famille.

« On m’envoie un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. En dehors du terrain, je viens d’avoir mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie de famille. Mes collègues ? On ne parle pas de ça ! » Boubacar Kamara – Source : Zone mixte (16/01/22)