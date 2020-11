OM : L’inquiétante comparaison avec la dernière saison de Garcia…

L’OM s’est incliné 3-0 à Porto mardi soir. Juste après la rencontre, FCMarseille a débriefé cette lourde défaite avec notre invité, Mario Albano, journaliste pour le quotidien la Provence.

Dans le debrief d’après match (en live sur Youtube et Twitch), Mario Albano a donné son sentiment sur le système de jeu proposé par André Villas-Boas. Il estime que si le coach change aussi souvent comme avait pu le faire Rudi Garcia, c’est que cela ne va pas au niveau individuel.

A lire : OM : CES QUATRE JOUEURS QUE PIERRE MÉNÈS VEUT SORTIR DIRECTEMENT DU ONZE !

Quand on change comme ça très souvent c’est que ça ne va pas — Albano

« La saison dernière Villas-Boas avait son 4-3-3, on se disait qu’il pourrait essayer de temps en temps de jouer avec deux pointes, ou de jouer en 4-2-3-1… mais il est resté sur son schéma. Depuis le début de la saison, il a joué dans son 4-3-3, il a essayé le 4-4-2 en losange, en 4-2-3-1, en 5-3-2 et ça, ça me rappelle de mauvais souvenirs. En 2018/2019 sous Rudi Garcia, lui aussi était passé à trois défenseurs centraux… Quand on change comme ça très souvent c’est que ça ne va pas. Une fois ou deux fois on se dit que ça va mieux et ça replonge, alors on change de nouveau on revient à l’équipe « type » de l’année dernière en se disant là ils se connaissent ça va aller mieux. Et on se rend compte que cela ne marche pas non plus, paracerque individuellement ça ne va pas. (…) Ils ne sont pas suffisamment entrainés, pour faire des fautes techniques, pour ne pas courir et disparaitre totalement de la carte d’un match… ils ne sont pas au summum de leur forme physique. »

Mario Albano – source : FCMarseille (03/11/2020)

Voir l’intégralité du debrief de Porto – OM (0-3)