OM : L’inquiétante statistique de La Provence sur les joueurs marseillais

Depuis le début de la saison, le meilleur joueur de l’OM selon les notes de La Provence est Geronimo Rulli.. Une stat inquiétante pour une équipe comme celle de Roberto De Zerbi.

Avant l’arrivée de Roberto De Zerbi, on s’attendait à un jeu flamboyant, étouffant l’adversaire et enchaînant les buts. Finalement, ça n’a été le cas que de rares fois. Le reste du temps, l’équipe du coach italien a été décevante, notamment à domicile. L’une des statistiques montrant cela est la moyenne des notes de ce premier trimestre donnée par La Provence.

On voit que Geronimo Rulli est premier de ce classement avec 5,91… Une stat inquiétante pour une équipe censée être protagoniste et faire le jeu. En deuxième, on retrouve Amine Harit puis Greenwood, Hojbjerg et Rowe pour le top 5. Cornelius suit avec 5,17 puis on passe sous la moyenne avec Luis Henrique, Kondogbia, Lirola et Murillo à 4,75 pour terminer le top 10.

Le classement des meilleurs joueurs de l’OM en ce premier trimestre selon @laprovence : 1⃣ Rulli : 5,91

2⃣ Harit : 5,83

3⃣ Greenwood : 5,41

4⃣ Hojbjerg : 5,41

5⃣ Rowe : 5,2

6⃣ Cornelius : 5,17

7⃣ Henrique : 4,89

8⃣ Kondogbia : 4,81

9⃣ Lirola : 4,8

🔟 Murillo : 4,75#TeamOM 🔵⚪️

Nasri pas tendre avec les dirigeants de l’OM !

La défaite contre Auxerre vendredi dernier au Stade Vélodrome a laissé des traces. Sur le plateau du Canal Football Club, l’ancien joueur de l’OM a partagé son sentiment sur les difficultés que rencontre le club marseillais à domicile. Il a également mentionné le conflit interne qui oppose Ali Zarrak à Jean-Pierre Papin.

« Ce club marche à l’envers. Il y a toujours, à un moment donné, un directeur général ou quelqu’un en dehors du sportif qui sème un petit peu la zizanie dans le club. Cela a été comme ça la saison passée et ça l’est encore aujourd’hui. Mais ce n’est pas ce qui explique les mauvais résultats de l’OM » a-t-il ainsi déclaré l’ancien meneur de jeu marseillais sur le plateau du Canal Football Club avant d’évoquer les contres-performances de l’OM à domicile cette saison.

Les joueurs sont submergés par la pression — Nasri

« Lorsqu’ils jouent au Vélodrome, les joueurs sont submergés par la pression. Le plan de jeu face à Auxerre, face à un bloc très bas, en 5-4-1, Marseille joue comme un mauvais match de Manchester City. Ils sont autour de la surface et ils font des passes sans rythme et sans transition, sans aucun joueur qui fait une différence. Marseille a des résultats à l’extérieur mais à domicile, ils enchaînent les contreperformances, » conclut ainsi Samir Nasri.

