OM : Lizarazu félicite les marseillais et s’inquiète pour Milik

L’OM s’est imposé 2-0 à Lens samedi soir. Une victoire importante et maitrisée tactiquement et techniquement. Sur TF1 Bixente Lizarazu est revenu sur ce match mais aussi sur l’absence de Milik…

Pour Lizarazu, l’OM a été solide défensivement et a maitrisé techniquement le match. Par contre, le champion du monde 98 la situation de Milik est frustrante.

Bakambu est différent de Milik

« Du très bon Marseille sur le plan défensif, avec le trio Caleta-Car, Saliba et Kamara. Aussi, sur le plan technique ça a été très bon, très peu de pertes de balles et de bonnes remontées de ballons. Et puis sur le plan offensif, ça a été efficace, Marseille est à sa place. Ils ont fait un gros match face à des Lensois qui normalement devaient leur poser des problèmes. Ils ont été totalement étouffés. Bakambu est différent de Milik. C’est vrai que la situation de Milik est frustrante pour lui et pour tout le monde. C’est un très bon attaquant. » Bixente Lizarazu – Source: TF1 (23/01/2022)

La réaction à chaud de Jorge Sampaoli au micro de Canal + après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Lens (0-2) ce samedi soir à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1.

« Oui je pense que c’est notre match le plus abouti. Il fallait ça pour gagner ici. Surtout après la leçon que nous avait donné Lens à l’aller sur les transitions. On a montré notre évolution. (…) « On est plus à l’aise à l’extérieur parce qu’on a plus la pression de gagner, de vite marquer à domicile. Ce qui peut nous mettre la pression si on ne marque pas vite. Il faut s’améliorer là dessus, on le doit à notre public. » Jorge Sampaoli Source Conférence de presse (22/01/2022)

