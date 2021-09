Auteur d’un très bon début de saison, Konrad de la Fuente est l’une des belles surprises du mercato marseillais. Arrivé en provenance du FC Barcelone, il se fixe un objectif élevé pour cette année…

L’Olympique de Marseille est la première expérience à haut niveau pour Konrad de la Fuente. Si son souhait est de réaliser de belles performances collectives, il garde malgré tout un objectif personnel en tête. Il pourrait débloquer son compteur dès demain, en effet l’Américain n’a toujours pas marqué le moindre but, malgré de belles performances :

J’essaie de mettre des défis réalisables– Konrad

« Oui, on s’en fixe tous. Nous avons nos petits défis personnels, j’ai les miens. Par exemple, si je pouvais mettre 10 buts et donner 10 passes décisives cette saison ce serait très bien, mais je me concentre chaque week-end, chaque match et je ne mets pas non plus des trop gros défis. J’essaie de mettre des petits défis réalisables pour me motiver » Konrad de la Fuente— Source: Conf de presse (21/09/21)

Interrogé sur ses belles performances lors des deux premiers matches et ses prestations plus discrètes depuis, Konrad écarte l’excuse de la fatigue physique et souligne les prises à deux régulières sur lui.

Je me sens très physiquement. J’ai un double marquage, les adversaires m’ont analysé mais moi aussi je peux le faire. Je dois défendre, revenir pour aider mon latéral et fermer l’intérieur en position défensive. Il y a plus d’intensité en Ligue 1, comparé à ce que j’ai connu précédemment en Espagne. » Konrad de La Fuente – source : Conférence de presse (21/09/2021)

