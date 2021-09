OM : Droits TV, quand Longoria fait des propositions pour le football français à l’Assemblée nationale

Pablo Longoria était invité à l’Assemblée nationale pour une audition dans le cadre de la mission d’information sur les droits TV dans le sport hier après-midi. Le président marseillais a fait plusieurs propositions pour rendre la Ligue 1 plus attractive.

Hier après-midi, le président Pablo Longoria était invité aux côtés de Jacques Cardoze à l’Assemblée nationale lors d’une audition dans le cadre de la mission d’information sur les droits TV dans le sport. Pendant plusieurs heures, Pablo Longoria s’est exprimé sur tous les problèmes qui touchent le football français. Il a tenté de trouver des solutions pour rendre la Ligue 1 encore plus attractive que ce qu’elle ne l’est déjà.

« Les droits TV dans le football sont les revenus les plus stables d’un club, c’est très important pour développer notre modèle économique, et avoir un championnat fort. Etablir un modèle économique seulement autour des transactions de joueurs risquerait de nous mettre dans la même catégorie que beaucoup de championnats mineurs. On a vu en Suède ou en Norvège que le niveau des équipes a chuté dès le moment où il n’y a plus eu de revenus stables comme les droits TV. » Pablo Longoria – Source : Assemblée nationale (15/09/2021)

Le sport et particulièrement le football, doit s’adapter à cette transformation – Pablo Longoria

Par ailleurs, Pablo Longoria a ensuite poursuit que les droits TV étaient mal exploités en France. Selon lui, le produit n’est pas toujours adapté à la demande des supporters. Pour Pablo Longoria, le football doit s’adapter à la transformation médiatique mis en place depuis plusieurs années désormais.

« Nous sommes en train de vivre une transformation médiatique. Le monde change, tout comme notre façon de consommer la télévision. Le sport, et particulièrement le football, doit s’adapter à cette transformation, au passage de la télévision traditionnelle à l’OTT. Il y a toujours les supporters traditionnels, les fidèles d’un club, mais il y a aussi les consommateurs de trois minutes. C’est la société de l’immédiateté. Ils veulent des highlights, des buts… Demain nous allons jouer un match de Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou. Je considère que les gens qui vont regarder ce match en entier sont des supporters de Moscou ou des supporters de l’OM. Quelqu’un d’autre qui veut regarder la Ligue Europa demain, va regarder a priori le multiplex pour voir tous les buts. » Pablo Longoria – Source : Assemblée nationale (15/09/2021)