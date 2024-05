OM: Longoria confie: « Ils m’ont tout appris »

Nommé président de l’Olympique de Marseille le 26 février 2021 à seulement 34 ans, Pablo Longoria est revenu dans un entretien accordé à L’Équipe sur le début de sa carrière. L’Espagnol a évoqué le « rôle important » des dirigeants de l’Atalanta Bergame dans son ascension.

« Les dirigeants de l’Atalanta ont joué un rôle important dans ma carrière »

« Les dirigeants de l’Atalanta ont joué un rôle important dans ma carrière , a affirmé Longoria. Je pensais savoir beaucoup de choses avant d’arriver là-bas, mais en fait ils m’ont tout appris, a ajouté le président olympien avant de revenir sur son arrivée en Italie: Je fréquentais Javier (Ribalta) sans le connaître encore beaucoup et c’est lui qui m’a dit : « Tu dois venir à la maison, ton pays, c’est l’Italie ».



Longoria travaillera deux ans et demi pour l’Atalanta de Beppe Corti, qui montera en Serie A à l’été 2011. Il s’occupe d’abord des marchés espagnols et portugais, puis se concentre sur les jeunes. Il se souvient alors des joueurs qui lui ont échappé : « J’aimais beaucoup Nico Lopez, j’avais passé trois semaines en Uruguay, je suis resté longtemps pour le convaincre, mais il a signé à la Roma ! Idem pour Juan Jesus. »

Il a plus de réussite avec l’Argentin Maxi Moralez, qui restera cinq ans au sein du club italien : « Un milieu offensif petit, vif, technique, un peu le précurseur de Papu Gomez », se souvient Longoria. Infatigable, le dirigeant espagnol impressionne ses supérieurs : « Même au milieu de la nuit, il était joignable, il regardait des matches d’Amérique du Sud, a indiqué Corti. Il m’appelait et me disait : « Je veux aller à tel tournoi », mais c’était souvent loin, et on avait un budget à tenir ! C’est un personnage assez unique dans notre milieu, hyper calé, je n’avais jamais vu ça. Il est parti car il voulait aller plus haut, et cela ne m’a pas surpris de le voir faire une telle carrière ensuite. »

