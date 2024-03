OM : Longoria démonte la théorie sur Mbappé et le PSG !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le départ de Kylian Mbappé du PSG est acté pour la fin de saison. Interrogé sur ce sujet, le président de l’OM, Pablo Longoria estime qu’il ne faut pas croire que les droits TV du championnat de Ligue 1 sont uniquement basés sur le PSG ou Mbappé…

Dans un entretien accordé à AS, Pablo Longoria a estimé que l’histoire du championnat est au dessus d’une star ou d’un club comme le PSG. « Ce que je ne comprends pas, c’est ce fatalisme de la perte de Mbappé et des droits TV et cette phrase populaire de « Dieu merci, le PSG est venu sauver les droits TV du football français ». Allez-y en 2008. Le volume des droits de télévision est similaire à ce que nous vivons en ce moment. Qu’est-ce que cela signifie ? Les droits sont fixés par le concours lui-même et l’histoire que vous racontez autour de votre propre concours. C’est l’émission qui marque vos droits TV, pas un joueur ou les stars. La Liga a continué à grandir sans Neymar, Messi, Cristiano. Pourquoi? Parce que vous racontez une histoire pendant la semaine. Le niveau de football en Ligue 1 est élevé. Les stades, pour la plupart, sont bons. Le niveau attractif et télévisuel est bon, mais ce que nous devons améliorer dans l’histoire quotidienne que vous racontez sur le championnat. Le problème en France, c’est comment on raconte cette histoire dans la vie de tous les jours parce qu’on est tombé dans le sensationnalisme. Et nous devons recommencer à parler de football, de sport, de raconter les histoires autour des matchs. »

Ces derniers jours, l’actualité autour du football tournait énormément sur le départ acté de Kylian Mbappé à la fin de la saison. L’attaquant français a de nouveau fait parler de lui le week-end dernier lors du match face au Stade Rennais puisqu’il a été sorti par Luis Enrique !

Christophe Dugarry était sur RMC et a évoqué la situation du club parisien ce lundi soir. L’ancien joueur de l‘Olympique de Marseille n’a pas été tendre avec les leaders de Ligue 1 et a même une théorie sur la relation qu’entretiennent Kylian Mbappé et le coach espagnol Luis Enrique.

« Je trouve que Luis Enrique est totalement à côté de la plaque, depuis le début. Il est dans la provoc’. Il a un ego surdimensionné. Plutôt que d’assumer qu’il n’a toujours pas trouvé la bonne formule, il va attraper Kylian Mbappé. Moi, je le ressens comme ça. Ton équipe, ce n’est toujours pas bon et là, tu as le fusible parfait, tu sors Kylian Mbappé. Je pense que Luis Enrique n’aime pas Kylian Mbappé, lâche Dugarry sur RMC. Il n’aime pas sa façon de jouer et son attitude. Est-ce que c’est parce que Luis Enrique a un égo surdimensionné et qu’il veut être la star ou qu’il a une certaine vision espagnole du foot? Je n’en sais rien. Mais je pense qu’il n’aime pas Kylian Mbappé. Il l’a bien masqué? Il n’a pas le choix. Un coup, il l’a mis à droite, un coup à gauche, un coup devant. Il y a toujours eu des petites phrases… Après, Kylian Mbappé peut lui dire: ‘Tu me sors, mais je vais te montrer que je suis le plus fort et que je vais te faire gagner parce que j’ai envie de bien finir’, et Luis Enrique a le droit aussi de le bousculer un peu, parce que les performances de Kylian Mbappé sont largement insuffisantes. Donc, voilà je pense que ça peut être gagnant-gagnant. »

